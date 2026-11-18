La jueza Cristina Pastor, del Tribunal de Instancia de Montoro en Córdoba, está a la espera del informe de los peritos judiciales sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero. Un nuevo testimonio apunta a la existencia de material «defectuoso» en las vías, lo que podría haber contribuido al siniestro que dejó 46 víctimas mortales.

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El testimonio proviene de un trabajador con 30 años de experiencia en la producción de áridos y balasto para infraestructuras ferroviarias. Este individuo se presentó voluntariamente ante el juzgado el 9 de octubre para aportar su conocimiento técnico, solicitando anonimato, el cual le fue garantizado el 13 de octubre. Según su declaración, el balasto utilizado en las vías de Adamuz no cumplía con las especificaciones técnicas de Adif, lo que podría haber provocado el descarrilamiento del tren.

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Testimonio sobre el balasto defectuoso

El declarante asegura que el balasto instalado en Adamuz proviene de una cantera donde trabajó y que fue despedido por negarse a participar en la fabricación de balasto que no cumplía con los estándares exigidos. Afirma que el material es defectuoso debido a un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de los trenes, lo que genera pérdida de asentamiento y firmeza en la vía.

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El testigo ha solicitado la suspensión temporal del paso de trenes mientras se verifica el estado del balasto y se ha ofrecido para identificar las piedras y los puntos donde fueron instaladas. También ha proporcionado documentación y albaranes de entrega al juzgado.

Investigación en curso

Desde el inicio de la investigación, se ha considerado la fractura del carril o su soldadura en el punto kilométrico 318,681 de la línea Madrid-Sevilla como posible causa del accidente. Sin embargo, no se descarta que el estado general de la instalación, incluyendo el balasto, haya contribuido al descarrilamiento.

El Ministerio de Transportes y Adif han defendido que la infraestructura fue inspeccionada antes del accidente, con revisiones realizadas en noviembre de 2025. A pesar de estas inspecciones, la investigación técnica ha determinado que el carril se fragmentó 22 horas antes del descarrilamiento, sin que se detectara una alerta suficiente para prevenir el siniestro.

Tras el accidente, Adif ha llevado a cabo el desmontaje de la vía y el tratamiento del balasto, además de planificar la reposición de más de 2.400 traviesas nuevas. La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha presentado adhesiones al Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria.