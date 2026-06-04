La actualidad de los concursantes de ‘Supervivientes 2026’ continúa generando reacciones en el panorama social español. Ivonne Reyes, una de las participantes favoritas de la presente edición del programa de telerrealidad, vio interrumpida de forma abrupta su trayectoria en el concurso el pasado martes. Durante el desarrollo de una exigente prueba de recompensa en Honduras, la presentadora sufrió una aparatosa caída que requirió la intervención inmediata de los servicios médicos para ser evacuada de urgencia. Dos días después del accidente, se confirmó oficialmente la necesidad de que abandonase el país centroamericano con rumbo a España para someterse a una operación en una pierna, concluyendo así su aventura televisiva antes de lo que se había previsto.

La propia Ivonne Reyes confirmó este martes a través de sus perfiles en las redes sociales que ya ha sido intervenida en el quirófano y que su estado de salud es bueno, si bien todavía tiene por delante un prolongado proceso de recuperación. Ante este contratiempo, una cuenta de seguidores en la red social Instagram publicó un mensaje de apoyo: «Hay que hacer una parada en el camino para recuperar y volver con más fuerza… Gracias por dejarte la vida en cada prueba cada día de esta aventura. Has sido un orgullo, la mejor elección y nuestra ganadora». En el centro hospitalario, la presentadora cuenta con la compañía constante y el respaldo afectivo de su hermana y de su hijo, Alejandro Reyes.

La reacción de Pepe Navarro en el aeropuerto de Ibiza

Este complejo escenario de salud ha sido recibido con una marcada indiferencia por parte de Pepe Navarro. El comunicador fue localizado a última hora de la noche de este martes en el aeropuerto de Ibiza, lugar al que arribó en compañía de su pareja, Verónica Schmidt, con quien consolida una relación caracterizada por la discreción desde hace algo más de un año. Al ser abordado por los reporteros gráficos en las instalaciones aeroportuarias, el presentador mostró su disconformidad con las preguntas planteadas: «Deja ya esos temas…», manifestó de forma tajante ante los medios de comunicación.

Navarro aseveró formalmente que carecía de cualquier tipo de información relativa tanto a la operación médica de Ivonne Reyes como a las circunstancias de su salida forzosa del formato televisivo de Mediaset. «Pero bueno, qué barbaridad. Es que no sé de qué me habláis. Yo no tengo nada que decir de eso, el médico es el que tendrá que decir algo, ¿no?», sentenció el periodista para zanjar el asunto ante las cámaras. Durante su comparecencia espontánea, el profesional de los medios tampoco ofreció detalles sobre su situación personal actual ni respecto a la evolución de su noviazgo con Verónica Schmidt, quien optó por permanecer en un segundo plano y alejada de los focos durante el encuentro con la prensa.