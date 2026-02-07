La Policía Nacional ha liberado a un hombre y una mujer que presuntamente habían sido secuestrados y ha detenido a uno de los supuestos captores en una zona rural del municipio valenciano de Corbera, según han informado fuentes policiales.

La investigación continúa abierta y la detención se produjo este viernes alrededor de las 16.00 horas, cuando los agentes arrestaron a un individuo como presunto autor del secuestro de la pareja. En el dispositivo participaron también efectivos de la Policía Local de Xàtiva.

Las fuentes han señalado que la intervención incluyó una persecución policial que culminó con la detención de uno de los sospechosos y la liberación de las dos víctimas. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el secuestro ni sobre el estado de la pareja tras ser rescatada.

Según ha detallado la Policía, la mujer logró contactar por teléfono con su cuñada mientras se encontraba en el maletero del vehículo en el que estaba retenida. A través de ese contacto pudo compartir su ubicación, lo que permitió que la familiar alertara a los servicios de Emergencias y se iniciara el operativo que condujo a la localización del coche.

De acuerdo con informaciones publicadas por el diario Las Provincias, además del detenido habría al menos otros dos implicados que lograron huir a pie por una zona de monte cercana y permanecen en paradero desconocido. Las primeras pesquisas apuntan a que el móvil del secuestro podría estar vinculado a un asunto aún por esclarecer.