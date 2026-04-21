En un encuentro cargado de simbolismo y pragmatismo estratégico, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, han sellado este lunes en Gdansk una alianza que busca redefinir el tablero de la seguridad continental. Bajo la premisa de que la supervivencia de Europa depende de su propia capacidad militar, ambos líderes han impulsado un frente común para reducir la dependencia de potencias externas.

«Si nosotros mismos no garantizamos nuestra seguridad, nadie lo hará por nosotros», sentenció Tusk, subrayando un cambio de paradigma en el que la autonomía estratégica deja de ser un ideal para convertirse en una necesidad urgente.

1. El fin de la dependencia externa

La reunión en la Casa Uphagen llega en un momento crítico: con la guerra en Ucrania entrando en su cuarto año y una creciente incertidumbre sobre la fiabilidad del compromiso de Estados Unidos con la OTAN.

Macron, principal promotor de la «soberanía europea», encontró en Tusk un aliado clave para convencer al flanco oriental de que la seguridad del continente debe pasar por la «preferencia europea» en la compra de armamento, un tema que históricamente ha generado roces por la fuerte vinculación de Varsovia con la industria estadounidense (F-35, tanques Abrams).

2. Hito tecnológico: Un satélite militar propio

El anuncio más tangible del encuentro fue la colaboración industrial entre Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space y la polaca RADMOR. Las tres compañías desarrollarán un satélite de telecomunicaciones para uso militar en órbita geoestacionaria.

Este proyecto tiene un doble objetivo:

Capacidad operativa: Garantizar comunicaciones seguras y estables para las fuerzas polacas.

Garantizar comunicaciones seguras y estables para las fuerzas polacas. Soberanía tecnológica: Crear una alternativa europea a servicios privados como Starlink, cuya «imprevisibilidad política» bajo el mando de Elon Musk preocupa profundamente en Bruselas y París.

3. Disuasión nuclear y tensiones internas

Uno de los puntos más ambiciosos del diálogo fue la posibilidad de una mayor implicación de Polonia en la disuasión nuclear francesa. Aunque Francia mantiene el control total de su arsenal, el simple hecho de que se discuta este nivel de cooperación refleja la gravedad de la amenaza rusa.

Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos internos para Tusk:

Oposición nacional: El presidente polaco, Karol Nawrocki (rival de Tusk), se ausentó de la cita y criticó programas como el SAFE (Security Action for Europe), alegando riesgos para la independencia nacional.

El presidente polaco, Karol Nawrocki (rival de Tusk), se ausentó de la cita y criticó programas como el SAFE (Security Action for Europe), alegando riesgos para la independencia nacional. Equilibrio transatlántico: Pese al acercamiento a París, Tusk insistió en que la relación con Washington sigue siendo vital, aunque reconoció que «la estrategia de Washington ha cambiado».

4. Un legado desde Nancy

Esta cumbre es el fruto del Tratado de Nancy de 2025, que estableció la hoja de ruta para una Europa más unida y democrática. Con actos en el Centro Europeo de Solidaridad de Gdansk, Macron y Tusk han enviado un mensaje claro al Kremlin: la «vieja» y la «nueva» Europa se están fusionando en una sola arquitectura de defensa capaz de responder por sí misma.