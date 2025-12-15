La jornada de hoy, lunes 15 de diciembre, en Ceuta está marcada por la inestabilidad meteorológica con precipitaciones ligeras y un viento notable, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque la probabilidad de lluvia se sitúa en el 25%, se esperan chubascos intermitentes, especialmente durante la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17 grados.

Previsión de lluvias y temperaturas

Ceuta amanece hoy con cielos mayormente cubiertos y un tiempo inestable. Aunque las lluvias serán catalogadas como débiles, se esperan que aparezcan de forma intermitente a lo largo del día, concentrándose la mayor probabilidad de chubascos durante la tarde y la noche.

Temperatura Máxima: La temperatura más alta se registrará en las horas centrales del día, alcanzando los 17 grados.

La temperatura más alta se registrará en las horas centrales del día, alcanzando los 17 grados. Temperatura Mínima: Las mínimas descenderán hasta los 12 grados.

Las mínimas descenderán hasta los 12 grados. Humedad: La humedad se mantendrá en torno al 71%, ayudando a suavizar la sensación térmica, si bien el ambiente será fresco debido a la inestabilidad.

El Viento, protagonista de la jornada

El viento será uno de los factores más importantes a tener en cuenta, con rachas sostenidas que alcanzarán los 19 km/h. Este viento intenso contribuirá a incrementar la sensación de frío, especialmente en zonas expuestas de la ciudad.

A medida que avanza la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque AEMET no anticipa episodios de lluvia persistente, sino ligeros chubascos repartidos a lo largo de la jornada.