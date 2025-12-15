La jornada de hoy, lunes 15 de diciembre, en Ceuta está marcada por la inestabilidad meteorológica con precipitaciones ligeras y un viento notable, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque la probabilidad de lluvia se sitúa en el 25%, se esperan chubascos intermitentes, especialmente durante la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17 grados.
Previsión de lluvias y temperaturas
Ceuta amanece hoy con cielos mayormente cubiertos y un tiempo inestable. Aunque las lluvias serán catalogadas como débiles, se esperan que aparezcan de forma intermitente a lo largo del día, concentrándose la mayor probabilidad de chubascos durante la tarde y la noche.
- Temperatura Máxima: La temperatura más alta se registrará en las horas centrales del día, alcanzando los 17 grados.
- Temperatura Mínima: Las mínimas descenderán hasta los 12 grados.
- Humedad: La humedad se mantendrá en torno al 71%, ayudando a suavizar la sensación térmica, si bien el ambiente será fresco debido a la inestabilidad.
El Viento, protagonista de la jornada
El viento será uno de los factores más importantes a tener en cuenta, con rachas sostenidas que alcanzarán los 19 km/h. Este viento intenso contribuirá a incrementar la sensación de frío, especialmente en zonas expuestas de la ciudad.
A medida que avanza la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque AEMET no anticipa episodios de lluvia persistente, sino ligeros chubascos repartidos a lo largo de la jornada.