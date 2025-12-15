El mundo de La Quiniela volvió con una nueva jornada marcada por la LaLiga Santander. Este popular sorteo, que requiere acertar el resultado de 15 partidos de fútbol, ha arrojado sus resultados para este domingo 14 de diciembre de 2025. A continuación, se presenta la tabla completa de resultados con los signos y marcadores finales de cada encuentro.

Resultados de la Quiniela – Jornada de Diciembre

Los signos de La Quiniela se corresponden con el resultado del partido, donde ‘1’ indica la victoria del equipo local (primero), ‘2’ indica la victoria del equipo visitante (segundo), y ‘X’ indica un empate. El último partido, el Pleno al 15, requiere pronosticar también el marcador exacto para obtener el premio máximo.

Posición Local Visitante Signo Marcador 1 At. Madrid Valencia 1 2 – 1 2 Mallorca Elche 1 3 – 1 3 Barcelona Osasuna 1 2 – 0 4 Getafe Espanyol 1 2 – 1 5 Sevilla R. Oviedo 1 4 – 0 6 Celta Athletic Club 1 2 – 0 7 Levante Villarreal 1 1 – 0 8 Alavés Real Madrid 2 1 – 2 9 Sporting Granada 1 1 – 0 10 Valladolid Andorra 1 2 – 1 11 Racing Santander Leganés X 1 – 1 12 R. Zaragoza Cádiz 2 1 – 2 13 Almería Burgos 2 1 – 2 14 Ceuta Las Palmas X 1 – 1 Pleno al 15 Rayo Vallecano Betis Por definir

Mecánica del Sorteo

La Quiniela mantiene su tradición como una de las apuestas deportivas más veteranas en España. Permite realizar diferentes tipos de apuestas para aumentar las posibilidades de premio, incluyendo la apuesta simple, múltiple, condicionada o reducida. El objetivo es acertar los resultados de los 15 partidos propuestos en la jornada para optar a los diferentes premios.