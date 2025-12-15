El mundo de La Quiniela volvió con una nueva jornada marcada por la LaLiga Santander. Este popular sorteo, que requiere acertar el resultado de 15 partidos de fútbol, ha arrojado sus resultados para este domingo 14 de diciembre de 2025. A continuación, se presenta la tabla completa de resultados con los signos y marcadores finales de cada encuentro.
Resultados de la Quiniela – Jornada de Diciembre
Los signos de La Quiniela se corresponden con el resultado del partido, donde ‘1’ indica la victoria del equipo local (primero), ‘2’ indica la victoria del equipo visitante (segundo), y ‘X’ indica un empate. El último partido, el Pleno al 15, requiere pronosticar también el marcador exacto para obtener el premio máximo.
|Posición
|Local
|Visitante
|Signo
|Marcador
|1
|At. Madrid
|Valencia
|1
|2 – 1
|2
|Mallorca
|Elche
|1
|3 – 1
|3
|Barcelona
|Osasuna
|1
|2 – 0
|4
|Getafe
|Espanyol
|1
|2 – 1
|5
|Sevilla
|R. Oviedo
|1
|4 – 0
|6
|Celta
|Athletic Club
|1
|2 – 0
|7
|Levante
|Villarreal
|1
|1 – 0
|8
|Alavés
|Real Madrid
|2
|1 – 2
|9
|Sporting
|Granada
|1
|1 – 0
|10
|Valladolid
|Andorra
|1
|2 – 1
|11
|Racing Santander
|Leganés
|X
|1 – 1
|12
|R. Zaragoza
|Cádiz
|2
|1 – 2
|13
|Almería
|Burgos
|2
|1 – 2
|14
|Ceuta
|Las Palmas
|X
|1 – 1
|Pleno al 15
|Rayo Vallecano
|Betis
|Por definir
Mecánica del Sorteo
La Quiniela mantiene su tradición como una de las apuestas deportivas más veteranas en España. Permite realizar diferentes tipos de apuestas para aumentar las posibilidades de premio, incluyendo la apuesta simple, múltiple, condicionada o reducida. El objetivo es acertar los resultados de los 15 partidos propuestos en la jornada para optar a los diferentes premios.
⚠️ Nota: El diario no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en este artículo. La única lista oficial válida y la que rige el pago de premios es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.