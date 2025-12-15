El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes en torno a las 12:00 horas para presentar su balance de fin de año y el informe de rendición de cuentas «Cumpliendo». La comparecencia se ha adelantado dos semanas respecto a lo habitual, en un intento de la Moncloa por levantar un «muro de contención» ante los múltiples casos de corrupción (como el «caso Koldo») y el goteo de denuncias de acoso sexual que han sacudido al Partido Socialista en las últimas semanas. Los socios del Ejecutivo han advertido que, si no frena los escándalos, podrían forzar un adelanto electoral.

Una comparecencia marcada por los escándalos

El balance de Sánchez de este lunes se celebra en uno de los momentos más caóticos para el PSOE en meses. La agenda de la Presidencia estará inevitablemente condicionada por:

Corrupción: Registros policiales en sedes y ministerios, detenciones de empresarios vinculados al partido y exministros implicados en el «caso Koldo». Esta semana ha visto la libertad con medidas cautelares de la exmilitante Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso (socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán). Por el contrario, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García siguen en prisión provisional.

Registros policiales en sedes y ministerios, detenciones de empresarios vinculados al partido y exministros implicados en el «caso Koldo». Esta semana ha visto la libertad con medidas cautelares de la exmilitante Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso (socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán). Por el contrario, el exministro y su exasesor siguen en prisión provisional. Acoso Sexual: El goteo de denuncias por acoso sexual en la dirección federal y en alcaldías socialistas ha hecho mella en las filas del partido, históricamente abanderado del feminismo.

Se espera que el presidente aborde este último tema de forma central, utilizando los mantras de «contundencia y transparencia». Sánchez ha insistido en que estos problemas no le impedirán continuar gobernando ni afectarán a su entorno.

Soledad parlamentaria y presión de los socios

A la crisis interna del PSOE se suma una creciente soledad parlamentaria del Ejecutivo. Los socios del Gobierno no solo han dificultado la aprobación de asuntos importantes como la senda de déficit, sino que también han elevado la presión sobre el presidente:

Remodelación: Los socios reclaman una remodelación profunda del Ejecutivo , algo que Sánchez, de momento, no contempla.

Los socios reclaman una , algo que Sánchez, de momento, no contempla. Advertencia Electoral: Existe una advertencia directa por parte de los socios para que el presidente «frene los escándalos» o, de lo contrario, podrían forzar la convocatoria de elecciones anticipadas.

Próximo desafío electoral

Esta complicada recta final de 2025 se verá culminada con las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre. El PSOE concurre a esta cita en sus horas más bajas y con encuestas adversas, lo que apunta a que podría sufrir su primera derrota en las urnas en el nuevo ciclo electoral.