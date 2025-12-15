El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), hecho público hoy, revela que el Partido Popular (PP) de Juanma Moreno sigue siendo la fuerza dominante, rozando la mayoría absoluta con una horquilla de 53 a 55 escaños, aunque pierde la mayoría absoluta actual (58). El PSOE-A, con María Jesús Montero, cae y obtendría entre 25 y 28 diputados, empeorando el registro anterior. El sondeo destaca el notable ascenso de Vox, que pasaría de 14 a obtener entre 19 y 22 escaños.

Proyección de escaños en el Parlamento Andaluz

El barómetro del Centra proyecta los siguientes resultados en el Parlamento de Andalucía:

Partido Previsión de Escaños Variación respecto a la Actualidad PP 53 – 55 Pierde hasta 5 escaños PSOE-A 25 – 28 Pierde hasta 5 escaños Vox 19 – 22 Gana hasta 8 escaños Por Andalucía-Sumar 5 – 6 Mantiene o gana 1 escaño Adelante Andalucía 2 – 3 Mantiene o gana 1 escaño

A pesar de la leve caída que el Centra vincula a la «crisis de los cribados» sanitarios, el PP se mantendría muy cerca de los 55 escaños que marcan la mayoría absoluta. El PSOE andaluz, ahora liderado por María Jesús Montero, vería empeorado el resultado obtenido por su antecesor, Juan Espadas, al caer de 30 a una horquilla de 25-28 diputados.

El ascenso más significativo es el de Vox, que lograría entre 19 y 22 parlamentarios, casi duplicando sus 14 escaños actuales. Las formaciones a la izquierda del PSOE, Por Andalucía-Sumar y Adelante Andalucía, mantendrían o mejorarían ligeramente sus registros.

Principales preocupaciones ciudadanas

El sondeo también preguntó sobre los problemas que más inquietan a los andaluces, tanto a nivel autonómico como nacional:

Nivel Principal Preocupación Porcentaje Andalucía Sanidad 22,3% Andalucía Paro 15,4% Andalucía Acceso y precio de la vivienda 12,2% Andalucía (Particular) Precios elevados / Inflación 13,1% España Insatisfacción con la política / Corrupción 29,0% España Acceso y precio de la vivienda 17,8% España Paro 8,2%

Destaca que la sanidad se ha convertido en el principal problema para los encuestados en la comunidad. A nivel nacional, la insatisfacción con la política, la desconfianza y la corrupción se sitúan como la principal inquietud para casi un tercio de los andaluces.