El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), hecho público hoy, revela que el Partido Popular (PP) de Juanma Moreno sigue siendo la fuerza dominante, rozando la mayoría absoluta con una horquilla de 53 a 55 escaños, aunque pierde la mayoría absoluta actual (58). El PSOE-A, con María Jesús Montero, cae y obtendría entre 25 y 28 diputados, empeorando el registro anterior. El sondeo destaca el notable ascenso de Vox, que pasaría de 14 a obtener entre 19 y 22 escaños.
Proyección de escaños en el Parlamento Andaluz
El barómetro del Centra proyecta los siguientes resultados en el Parlamento de Andalucía:
|Partido
|Previsión de Escaños
|Variación respecto a la Actualidad
|PP
|53 – 55
|Pierde hasta 5 escaños
|PSOE-A
|25 – 28
|Pierde hasta 5 escaños
|Vox
|19 – 22
|Gana hasta 8 escaños
|Por Andalucía-Sumar
|5 – 6
|Mantiene o gana 1 escaño
|Adelante Andalucía
|2 – 3
|Mantiene o gana 1 escaño
A pesar de la leve caída que el Centra vincula a la «crisis de los cribados» sanitarios, el PP se mantendría muy cerca de los 55 escaños que marcan la mayoría absoluta. El PSOE andaluz, ahora liderado por María Jesús Montero, vería empeorado el resultado obtenido por su antecesor, Juan Espadas, al caer de 30 a una horquilla de 25-28 diputados.
El ascenso más significativo es el de Vox, que lograría entre 19 y 22 parlamentarios, casi duplicando sus 14 escaños actuales. Las formaciones a la izquierda del PSOE, Por Andalucía-Sumar y Adelante Andalucía, mantendrían o mejorarían ligeramente sus registros.
Principales preocupaciones ciudadanas
El sondeo también preguntó sobre los problemas que más inquietan a los andaluces, tanto a nivel autonómico como nacional:
|Nivel
|Principal Preocupación
|Porcentaje
|Andalucía
|Sanidad
|22,3%
|Andalucía
|Paro
|15,4%
|Andalucía
|Acceso y precio de la vivienda
|12,2%
|Andalucía (Particular)
|Precios elevados / Inflación
|13,1%
|España
|Insatisfacción con la política / Corrupción
|29,0%
|España
|Acceso y precio de la vivienda
|17,8%
|España
|Paro
|8,2%
Destaca que la sanidad se ha convertido en el principal problema para los encuestados en la comunidad. A nivel nacional, la insatisfacción con la política, la desconfianza y la corrupción se sitúan como la principal inquietud para casi un tercio de los andaluces.