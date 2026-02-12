Un menor de entre 16 y 17 años ha resultado herido de gravedad tras ser apuñalado en la zona del puerto de Ceuta, a la altura del entorno del Corte Inglés. El suceso tuvo lugar en torno a las 18:15 horas y ha motivado un amplio despliegue policial y sanitario para atender al joven y esclarecer lo ocurrido.

Según informa El Faro de Ceuta, la víctima, de origen marroquí, sufrió varias heridas por arma blanca en el cuello, lo que provocó un sangrado abundante y obligó a intervenir con rapidez a los servicios de emergencia. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato al lugar y asistieron al menor hasta la llegada de la ambulancia del 061, que lo trasladó al Hospital Universitario de Ceuta, donde permanece ingresado con pronóstico reservado.

Antes de la evacuación, efectivos del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) realizaron maniobras para contener la hemorragia. La actuación de una agente en prácticas, que aplicó un torniquete para frenar el sangrado, resultó determinante para estabilizar al joven hasta la llegada de los sanitarios. Posteriormente, el equipo médico trabajó en el propio puerto para estabilizarlo y prepararlo para el traslado al centro hospitalario.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. De acuerdo con las primeras informaciones, el presunto autor podría ser un adulto residente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), aunque por el momento no se han confirmado detenciones. La zona fue acordonada para facilitar la actuación de los servicios de emergencia y la recogida de pruebas.

Además de la Policía Nacional, agentes de la Policía Portuaria colaboraron en las labores de búsqueda del supuesto agresor, que habría abandonado el lugar tras el ataque. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del entorno y tratan de localizar el arma blanca utilizada, con el fin de determinar con precisión cómo se produjeron los hechos y depurar responsabilidades.