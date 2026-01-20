Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitarán este martes la zona del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, en el que al menos 40 personas han perdido la vida y decenas han resultado heridas. La visita contará con la presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Fuentes de la Casa Real informaron que los Reyes, que se encontraban en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, suspendieron el acto previsto en Toledo para entregar las Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes. Tras atender a los medios españoles en Atenas y asistir al funeral, Felipe VI confirmó su viaje a Adamuz.

«En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes, y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos», afirmó el jefe del Estado.

Felipe VI señaló que la Casa Real ha mantenido contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para seguir la evolución del accidente desde el domingo por la noche.

Según la agenda oficial del Gobierno, la visita de los Reyes y la vicepresidenta tendrá lugar a las 12:00 horas, mientras continúan las labores de búsqueda de víctimas y limpieza de los restos del tren siniestrado.