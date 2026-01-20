El trágico accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz, Córdoba, ha dejado hasta ahora 41 víctimas mortales y 39 personas hospitalizadas, tras el descarrilamiento de un tren Iryo que colisionó con un Alvia en sentido contrario.

El siniestro se produjo cuando los tres últimos vagones del Iryo descarrilaron e impactaron contra la cabecera del Alvia, causando un impacto devastador. La última víctima fue localizada entre los restos del tren Iryo, confirmaron fuentes de la Junta de Andalucía.

Operativos y trabajos de rescate

Durante la madrugada se han centrado en asegurar los vagones y levantar los restos, incorporándose dos grúas adicionales a las labores de rescate. La Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) siguen buscando posibles víctimas entre los vagones, algunos de los cuales quedaron prácticamente desintegrados tras caer por un talud de cuatro metros.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, mantiene la coordinación de los equipos y está prevista una nueva reunión de operativos en las próximas horas.

Víctimas y hospitalizados

Entre los heridos hospitalizados, 13 permanecen en UCI, incluyendo un menor de edad, aunque su vida no corre peligro, según informó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Hasta el momento, 83 personas han recibido el alta.

Algunas víctimas han sido identificadas, entre ellas el periodista onubense Óscar Toro, la fotógrafa María Clauss, un policía nacional y cuatro miembros de una familia de Punta Umbría, incluida una niña de seis años que resultó ilesa y fue custodiada durante la noche por la Guardia Civil.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido 37 cuerpos y se han realizado 23 autopsias. Hasta ahora, se han registrado 43 denuncias de desaparición, aunque tres correspondían a la misma persona.

Investigación del accidente

Las primeras investigaciones apuntan a la rotura de un tramo de vía, que podría ser causa o consecuencia del descarrilamiento del Iryo. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) inspecciona los trenes, los carriles y las cajas negras para esclarecer las causas.

Tanto Renfe como Iryo han descartado por el momento que el accidente se deba a exceso de velocidad o error humano. El tren Iryo descarrilado había sido revisado el 15 de enero y fue fabricado en 2022.

Medidas y transporte alternativo

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría tardar semanas en restablecerse completamente, estimándose su recuperación total para el 2 de febrero.

Renfe ha activado planes alternativos: entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se sustituirán trenes por autobuses, mientras que Iberia y Air Europa incrementarán vuelos Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga, y una empresa de autobuses ofrecerá una ruta nocturna Málaga-Madrid.

Acompañamiento a familiares

Cruz Roja, servicios sanitarios y psicólogos han atendido a 116 familiares en el Centro Cívico Poniente Sur, Córdoba. Las familias han sido alojadas en hoteles y continúan recibiendo apoyo emocional y logístico.

La Junta mantiene habilitados los teléfonos de información para residentes de fuera de Andalucía (953001149) y dentro de la comunidad (061).