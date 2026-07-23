Ceuta — El festival Ceuta Music Park ha cerrado su presente edición por todo lo alto. La banda madrileña Taburete ofreció anoche un concierto multitudinario en el Parque Marítimo del Mediterráneo, haciendo vibrar a un recinto abarrotado tras agotar todas las entradas y reunir a más de mil asistentes de todas las edades.

Expectación desde primera hora

Aunque la apertura de puertas estaba prevista pasadas las 21:15 horas, decenas de seguidores ya hacían cola mucho antes para asegurar un lugar en primera fila. Entre el público se dieron cita familias, jóvenes y niños. La expectación era tal que varios asistentes se desplazaron desde distintos puntos de la Península, como Sevilla, siguiendo la gira del grupo y con la esperanza de escuchar en directo sus temas más emblemáticos, como ‘Sirenas’ o ‘Vino y cemento’.

Un arranque con conexión inmediata

Pasadas las 22:15 horas, las luces del escenario se encendieron para dar la bienvenida a la banda. Al compás de los primeros acordes de ‘Cuando los hombres lloran’, Guillermo ‘Willy’ Bárcenas y Antón Carreño aparecieron ante un público volcado que los recibió entre vítores y aplausos. La velada continuó a ritmo de éxitos inmediatos como ‘Belerofón’ y ‘110’.

En sus primeras palabras al público, la banda expresó su emoción por actuar por primera vez en la ciudad autónoma:

«Estamos muy contentos de estar aquí. Nos quedaban pocos rincones por recorrer y Ceuta era uno de ellos. Lo habéis llenado. Gracias de corazón. Queremos que disfrutéis de estas dos horas de música y amistad. Esto es Taburete, amigos», manifestó Willy Bárcenas sobre el escenario.

Dos horas de éxitos y cercanía

Durante el resto de la noche, Taburete ofreció un completo recorrido por su discografía repasando temas fundamentales como ‘Abierto en vena’, ‘México D.F.’, ‘5 sentidos’ o ‘Cuando se apaga la luz’. El público acompañó a la banda cantando cada estrofa y registrando el momento con sus teléfonos móviles, consolidando una atmósfera de cercanía y complicidad que caracterizó toda la velada.

Con esta actuación, el Ceuta Music Park despide una edición de éxito en el Parque Marítimo del Mediterráneo, dejando a los asistentes con un gran sabor de boca a la espera de las próximas citas musicales en la ciudad.