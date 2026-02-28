La combinación premiada en el sorteo de este sábado está formada por los números 1, 2, 8, 12, 29 y 31. El complementario ha sido el 47 y el reintegro el 4.

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este sábado, 28 de febrero de 2026, un nuevo sorteo de la Bonoloto, uno de los juegos de azar con mayor arraigo en España desde su creación en febrero de 1988. Tras la extracción de las bolas en el salón de sorteos, la combinación ganadora ha quedado configurada por los números 01, 02, 08, 12, 29 y 31.

En la jornada de hoy, el número complementario ha recaído en el 47, mientras que el reintegro, que permite la devolución del importe apostado, ha sido para el 4.

Funcionamiento y premios del sorteo

La Bonoloto, regulada por la sociedad estatal, destina el 55% de su recaudación a premios. El sistema de juego es sencillo y consiste en elegir seis números de una tabla que comprende del 1 al 49. El importe de cada apuesta es de 0,50 euros, si bien para que un boleto sea validado es necesario realizar al menos dos apuestas.

Los participantes tienen la opción de jugar mediante la apuesta simple, que permite marcar entre una y ocho combinaciones por boleto, o la apuesta múltiple, donde se pueden seleccionar hasta 11 números para aumentar las probabilidades de acierto, incrementando proporcionalmente el coste de la participación.

Modalidades de participación

Este juego ofrece flexibilidad a los apostantes, permitiendo participar en un solo sorteo diario o bien optar por la modalidad semanal. Esta última opción permite concurrir a los seis sorteos que se celebran de lunes a sábado con la misma combinación, siempre que el boleto se valide antes del primer sorteo en el que se desee participar.

Como es habitual, el sorteo ha despertado un gran interés entre los jugadores de toda la geografía nacional, consolidándose como una de las opciones preferidas por su bajo coste y la frecuencia de sus celebraciones.