Aviso previo al sorteo. El sorteo de Lototurf se celebra hoy, domingo 21 de junio de 2026. A la hora de publicación de este aviso todavía no han sido comunicados los números ganadores ni los resultados oficiales del sorteo. Se informa de forma previa y de carácter estrictamente informativo sobre la celebración de la extracción programada para esta jornada; la determinación de los premios y la difusión de la combinación ganadora serán efectuadas por la entidad organizadora conforme a los procedimientos oficiales establecidos.

Con posterioridad a la celebración del sorteo se podrán comprobar los siguientes elementos relativos a la prueba y a las apuestas asociadas:

La combinación principal de números resultante de la extracción.

La existencia de números complementarios, cuando proceda en la modalidad correspondiente.

La identificación del caballo ganador asociado a la apuesta hípica vinculada al sorteo.

El reintegro asignado a las participaciones y otras modalidades específicas que se rijan por la normativa del juego.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que Lototurf es un sorteo asociado a una apuesta hípica en el que, para la determinación de los resultados, se integran tanto la selección numérica como la designación del caballo ganador. En la mecánica prevista se contempla la obtención de una combinación compuesta por seis números, de la que se derivarán las categorías de premio establecidas por el operador, así como la indicación del caballo ganador y la asignación del reintegro correspondiente. Las diferentes modalidades de apuesta vinculadas a Lototurf se regirán por las condiciones y reglas administrativas aprobadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), operador responsable del juego, y serán aplicadas en la verificación de aciertos y en la determinación de importes a percibir.

Horario y seguimiento oficial

La extracción se tiene prevista para las 12:30 del domingo 21 de junio de 2026. La publicación de los resultados oficiales será realizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) a través de sus canales habilitados. Para la consulta posterior al sorteo se remitirá al comunicado y las tablas de resultados que sean publicadas por el propio operador en su sede electrónica y en los puntos de información autorizados. El seguimiento y la consulta de la información oficial podrá efectuarse en el sitio web del juego: https://www.loteriasyapuestas.es/es/lototurf, donde serán difundidos los datos definitivos una vez finalizado el procedimiento de comprobación.

Verificación de los premios

La comprobación definitiva de apuestas y la tramitación de pagos se efectuarán conforme a los procesos de verificación establecidos por la entidad organizadora y por los puntos de venta autorizados. La responsabilidad de este medio se limita a la difusión informativa previa a la celebración del sorteo; la confirmación de resultados, los posibles reintegros y la resolución de incidencias serán competencia del organismo responsable. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).