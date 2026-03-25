Con una inversión de 4,3 millones de euros y capacidad para casi 200 alumnos, el centro encara su fase final de obras para aliviar la alta demanda de plazas públicas en la ciudad.

CEUTA | El mapa educativo de Ceuta se prepara para una transformación estratégica. La Ciudad Autónoma ha confirmado que la nueva escuela infantil de Loma Colmenar estará operativa para el inicio del curso 2026-2027. Con la estructura ya finalizada, el proyecto entra en su fase decisiva de acondicionamiento interior, cumpliendo rigurosamente con los plazos previstos.

Una solución a la saturación educativa

La apertura de este centro no solo supone un estreno arquitectónico, sino una reorganización integral de los recursos públicos. La Consejería reubicará al personal de las guarderías Juan Carlos I y Nuestra Señora de África en estas nuevas instalaciones.

Este movimiento permitirá, además, que el centro de Nuestra Señora de África (actualmente inactivo) sea anexionado al IES Puertas del Campo, ampliando la capacidad de dicho instituto y optimizando los espacios educativos de la zona.

Cifras y claves del proyecto

La infraestructura se presenta como un referente de modernidad y eficiencia, diseñada específicamente para las necesidades de la primera infancia:

Capacidad: 191 plazas públicas distribuidas en 12 aulas adaptadas por edades (de 0 a 3 años).

191 plazas públicas distribuidas en 12 aulas adaptadas por edades (de 0 a 3 años). Superficie: Cerca de 1.300 metros cuadrados construidos en dos plantas.

Cerca de 1.300 metros cuadrados construidos en dos plantas. Inversión: 4,36 millones de euros, financiados mediante los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

4,36 millones de euros, financiados mediante los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ubicación: Parcela G5 de Loma Colmenar, junto a la antigua prisión de Los Rosales, un área en plena expansión residencial.

Diseño pensado para los más pequeños

El edificio ha sido proyectado para salvar el desnivel del terreno, garantizando una accesibilidad total. La planta baja albergará las aulas para bebés de hasta dos años, además de servicios esenciales como cocina y lavandería. Por su parte, la planta superior se destinará a los niños de 2 a 3 años.

Visualmente, el centro destacará por una fachada de paneles de colores, creando una identidad alegre y reconocible que se integra en el entorno urbano de Loma Colmenar.

«Este centro supone un avance estratégico para garantizar un acceso equitativo a la educación temprana y facilitar la conciliación laboral de cientos de familias ceutíes», señalan fuentes del Ejecutivo local.

Próximos pasos

Una vez finalizada la envolvente del edificio, los trabajos se centran ahora en los acabados internos, instalaciones técnicas y el futuro equipamiento mobiliario. Con la estructura cerrada, la ciudad se encamina a resolver uno de sus retos históricos: reducir las listas de espera en el tramo de 0 a 3 años con una oferta pública moderna, segura y de calidad.