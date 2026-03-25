El pronóstico para los próximos días festivos se tiñe de inestabilidad. Mientras el norte peninsular se prepara para un regreso al invierno con nieve y desplome térmico, el sur y Ceuta resisten con una «estabilidad fresca» que marcará el paso de las cofradías.

La AEMET ha lanzado un aviso que mantiene en vilo a millones de españoles: las vacaciones de Semana Santa estarán marcadas por un marcado contraste meteorológico. A partir de este jueves, el panorama soleado de las últimas jornadas pasará a la historia en buena parte del país, dejando paso a un frente que obligará a rescatar el paraguas y la ropa de abrigo en la mitad septentrional.

Según los expertos, nos enfrentamos a un giro radical que afectará especialmente a los destinos de montaña y del litoral cantábrico, donde la cota de nieve bajará de forma significativa, recordando más al mes de enero que a finales de marzo.

El mapa de las lluvias y la nieve: ¿Dónde lloverá?

La inestabilidad no afectará a todos por igual. Estos son los puntos críticos señalados por la Agencia Estatal de Meteorología:

Mitad Norte y Baleares: Los cielos estarán nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas. Los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y otras sierras del norte verán nieve a partir de los 1.000-1.200 metros .

Los cielos estarán nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas. Los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y otras sierras del norte verán . Cataluña: Se esperan chubascos de madrugada en el litoral catalán, que podrían complicar los primeros desplazamientos.

Se esperan chubascos de madrugada en el litoral catalán, que podrían complicar los primeros desplazamientos. Canarias: La inestabilidad persiste en las islas occidentales y Gran Canaria, donde las lluvias débiles serán la tónica habitual.

La inestabilidad persiste en las islas occidentales y Gran Canaria, donde las lluvias débiles serán la tónica habitual. Resto de la Península: En el centro y sur, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con un ambiente mucho más frío de lo habitual.

El desplome de las temperaturas y alertas por viento

El descenso térmico será notable en la meseta norte, el sistema Central, el Ibérico y los Pirineos. También se espera que las máximas caigan de forma importante en la Comunidad Valenciana y Murcia.

Las alertas por viento estarán activadas en varios puntos:

Rachas muy fuertes: En el Ampurdán, el valle del Ebro, los Pirineos y Menorca. Cierzo y Tramontana: Soplarán con intensidad fuerte en Castellón, Tarragona y Menorca, complicando las actividades al aire libre.

Ceuta: «Estabilidad fresca» para la Semana Santa 2026

Para quienes hayan elegido Ceuta como destino, las noticias son moderadamente optimistas, aunque marcadas por el frío. Se anticipa una situación de «estabilidad fresca» influenciada por el chorro polar y el aire ártico.

Ambiente: Se esperan cielos mayormente despejados y tiempo seco, bloqueando la entrada de grandes borrascas atlánticas. Sin embargo, las mañanas y noches serán especialmente frías.

Se esperan cielos mayormente despejados y tiempo seco, bloqueando la entrada de grandes borrascas atlánticas. Sin embargo, las mañanas y noches serán especialmente frías. Temperaturas: Se situarán hasta 3°C por debajo de lo habitual , especialmente en la segunda mitad de la semana.

Se situarán hasta , especialmente en la segunda mitad de la semana. Viento: La influencia de la cresta atlántica marcará el inicio de la semana desde el Domingo de Ramos.

Previsión detallada en Ceuta (Marzo-Abril 2026)

Fecha Precipitación Temperaturas (Máx/Mín) Miércoles 25 Mar 0 mm 15° / 14° Jueves 26 Mar 0 mm 16° / 14° Viernes 27 Mar 0,5 mm 15° / 14° Sábado 28 Mar 0,5 mm 15° / 14° Domingo 29 Mar 0,8 mm 15° / 13° Lunes 30 Mar 2 mm 15° / 14° Jueves 02 Abr 0 mm 15° / 14° Domingo 05 Abr 0 mm 17° / 15°

A pesar de la ligera probabilidad de lluvia entre el viernes y el lunes de pasión, la tendencia para los días grandes de la Semana Santa (Jueves y Viernes Santo) apunta a una recuperación de la estabilidad, aunque sin abandonar las temperaturas frescas.