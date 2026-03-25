El joven experto en meteorología tradicional lanza un aviso contundente para los próximos días festivos. Mientras el norte peninsular se prepara para la llegada de borrascas y nieve, el sur se perfila como el refugio para quienes buscan estabilidad y cielos despejados.

La incertidumbre meteorológica es el gran enemigo de las vacaciones de Semana Santa, y este 2026 no es una excepción. Jorge Rey, conocido por sus predicciones basadas en el método de las Cabañuelas, ha confirmado lo que muchos temían: un cambio de tendencia radical que dividirá España en dos. Bajo la premisa «si quieres disfrutar de la Semana Santa, mejor vete al sur», el analista advierte de un panorama complicado para la mitad septentrional del país.

El método tradicional de Rey coincide en gran medida con los modelos de la AEMET, que ya apuntan a la entrada de un frente frío que empañará los días de procesiones y descanso en el Cantábrico y los Pirineos. El sol, tan codiciado en estas fechas, parece que solo tiene asegurada su presencia en el tercio sur y en el archipiélago balear.

El mapa del tiempo: ¿Dónde se podrá ver el sol?

La estabilidad será un bien escaso y repartido de forma desigual por la geografía española. Estos son los puntos clave de la previsión:

El Sur y Baleares (Las zonas salvadas): Serán los grandes beneficiados. Se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas que tenderán al alza durante el día, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre sin paraguas.

Serán los grandes beneficiados. Se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas que tenderán al alza durante el día, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre sin paraguas. El Norte (Precipitaciones y frío): Un frente dejará lluvias moderadas en el Cantábrico. Lo más destacado será el descenso notable de las temperaturas máximas y la aparición de la nieve a partir de los 1.000 metros en la cordillera Cantábrica y Pirineos hacia el final de las jornadas principales.

Un frente dejará lluvias moderadas en el Cantábrico. Lo más destacado será el descenso notable de las temperaturas máximas y la aparición de la en la cordillera Cantábrica y Pirineos hacia el final de las jornadas principales. Canarias (Inestabilidad persistente): Los restos de la borrasca Therese seguirán dejando chubascos, que podrían ser fuertes y acompañados de tormenta en las islas de mayor relieve durante la primera mitad de la semana.

Alertas activadas por viento y nieve

No solo la lluvia será protagonista. Las autoridades y los expertos piden precaución por otros fenómenos adversos que marcarán el inicio de las vacaciones:

Vientos fuertes: Se esperan rachas muy intensas de tramontana en el Ampurdán y de cierzo en el Valle del Ebro, lo que podría condicionar los desplazamientos por carretera. Heladas: Aunque débiles, se registrarán en zonas altas de montaña, recordando que la primavera aún convive con coletazos invernales. Nieblas: Probables bancos de niebla matinales en el interior del Cantábrico que podrían reducir la visibilidad en las primeras horas de salida de los viajeros.

En definitiva, esta Semana Santa de 2026 obliga a mirar al mapa antes de hacer la maleta. Mientras que en Zaragoza o Bilbao el abrigo y el paraguas serán indispensables, destinos como Sevilla, Málaga o Palma se preparan para una semana de pleno disfrute primaveral.