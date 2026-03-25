Comprueba si tus boletos han sido premiados en los principales sorteos celebrados ayer. Ya se conocen las combinaciones ganadoras de Euromillones, el Cupón Diario de la ONCE y la Bonoloto.
La jornada de juegos de azar de este martes ha dejado una lluvia de premios repartidos por toda la geografía española. A continuación, detallamos los números agraciados para que puedas verificar tus apuestas de forma rápida y sencilla.
Euromillones
El sorteo europeo, que se celebra cada martes y viernes en París, ha dejado la siguiente combinación:
- Números: 12, 16, 17, 18 y 27
- Estrellas: 01 y 03
- El Millón (Código España): ZVP23950
Nota: El código de «El Millón» otorga un premio directo de un millón de euros a un único apostante en territorio español.
Cupón Diario de la ONCE
El histórico sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles ha premiado al siguiente número:
- Número ganador: 49133
- Serie: 027
Este premio está dotado con 35.000 euros por billete. Recuerda que los sorteos de la ONCE contribuyen significativamente a la labor social de la organización en España.
Bonoloto
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes 24 de marzo es:
- Combinación: 06, 10, 22, 30, 39 y 41
- Complementario: 4
- Reintegro: 3
Datos de interés sobre el juego en España
Según los últimos informes de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE:
- Loterías y Apuestas del Estado representa el 40,7% de la contribución al margen de juego global.
- La ONCE supone un 11,8% del mercado.
- Las comunidades autónomas con mayor volumen de ventas presenciales son Madrid, Andalucía y Cataluña, sumando entre las tres el 45% del total nacional.
Aviso legal: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE.