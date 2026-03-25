Comprueba si tus boletos han sido premiados en los principales sorteos celebrados ayer. Ya se conocen las combinaciones ganadoras de Euromillones, el Cupón Diario de la ONCE y la Bonoloto.

La jornada de juegos de azar de este martes ha dejado una lluvia de premios repartidos por toda la geografía española. A continuación, detallamos los números agraciados para que puedas verificar tus apuestas de forma rápida y sencilla.

Euromillones

El sorteo europeo, que se celebra cada martes y viernes en París, ha dejado la siguiente combinación:

Números: 12, 16, 17, 18 y 27

12, 16, 17, 18 y 27 Estrellas: 01 y 03

01 y 03 El Millón (Código España): ZVP23950

Nota: El código de «El Millón» otorga un premio directo de un millón de euros a un único apostante en territorio español.

Cupón Diario de la ONCE

El histórico sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles ha premiado al siguiente número:

Número ganador: 49133

49133 Serie: 027

Este premio está dotado con 35.000 euros por billete. Recuerda que los sorteos de la ONCE contribuyen significativamente a la labor social de la organización en España.

Bonoloto

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes 24 de marzo es:

Combinación: 06, 10, 22, 30, 39 y 41

06, 10, 22, 30, 39 y 41 Complementario: 4

4 Reintegro: 3

Datos de interés sobre el juego en España

Según los últimos informes de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE:

Loterías y Apuestas del Estado representa el 40,7% de la contribución al margen de juego global.

representa el de la contribución al margen de juego global. La ONCE supone un 11,8% del mercado.

supone un del mercado. Las comunidades autónomas con mayor volumen de ventas presenciales son Madrid, Andalucía y Cataluña, sumando entre las tres el 45% del total nacional.

Aviso legal: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE.