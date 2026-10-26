El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha anunciado un macroconcierto que se celebrará en el recinto de Vistalegre el próximo 15 de noviembre. El evento, titulado «Poder Sindical: El futuro es con vivienda», contará con la participación de artistas como Amaral, Rozalén, Zahara, Inés Hernand y Samantha Hudson, entre otros. Sin embargo, la venta de entradas a través de Ticketmaster ha suscitado críticas en las redes sociales.

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La organización presenta el concierto como un encuentro para «reír, escuchar y seguir luchando contra quienes quieren forrarse con nuestro trabajo». No obstante, algunos usuarios han ironizado sobre la elección de Ticketmaster como plataforma de venta, sugiriendo una contradicción entre el mensaje del sindicato y el uso de una empresa que consideran lucrativa.

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Críticas en redes sociales

En la red social X, varios usuarios han expresado su descontento con la decisión del sindicato de utilizar Ticketmaster. Un comentario destacaba: «Para luchar contra los que quieren forrarse, comprad nuestras entradas en Ticketmaster», señalando una aparente incoherencia en el mensaje del sindicato. Otro usuario recordó las diferencias con el sindicato durante una acampada anterior, manifestando su descontento con la organización.

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Además, las críticas también se han centrado en el compromiso del sindicato con Palestina. Una captura de Instagram compartida en X cuestionaba la venta de entradas a través de Ticketmaster, calificando al grupo propietario como un «holding sionista». La respuesta del sindicato fue que no pudieron negociar ese aspecto, acompañada de un mensaje contra Israel y varias banderas palestinas.

Controversia por el uso de Ticketmaster

El sindicato había mostrado su apoyo al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en un comunicado de noviembre de 2023, llamando a acciones contra empresas que, según ellos, se benefician del apartheid y colonialismo israelí. Ticketmaster, perteneciente a Live Nation Entertainment, es objeto de una campaña de presión por parte de PACBI, una organización del movimiento BDS, que insta a Live Nation a desprenderse de su filial israelí.

A pesar de la controversia, la página de Ticketmaster confirma la venta de entradas para el evento en Vistalegre, indicando que los precios incluyen 1,50 euros de gastos de gestión, aunque no se detalla cómo se reparte ese importe.