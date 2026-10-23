VIMAR 2026 posiciona la formación y la alta gastronomía en el centro de su programación, con el apoyo constante del Consejo Regulador D.O.P. Condado de Huelva desde su primera edición.

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‹ › Foto 1 de 6 VIMAR sitúa la formación técnica y la alta sumillería como palanca de negocio

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La Feria del Vino y el Mar reafirma su aula formativa como un espacio clave para capacitar a prescriptores, compradores y futuros profesionales del sector vitivinícola.

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La programación técnica de VIMAR está orientada a dar a conocer las riquezas del terroir y del mar a través de experiencias gastronómicas exclusivas.

Entre estas experiencias destaca la cata de Caviar Calvisius, que promete ofrecer una visión única del potencial culinario de la región.

La feria continúa su labor de promoción del vino y la gastronomía local, convirtiéndose en un referente para el sector en el Condado de Huelva.