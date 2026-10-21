La Feria del Vino y el Mar, VIMAR 2026, reunirá a grandes chefs atlánticos y figuras clave del mundo del vino en un programa de showcookings de primer nivel los días 26 y 27 de octubre.

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‹ › Foto 1 de 6 VIMAR 2026 presenta a grandes chefs y sumilleres en showcookings

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Cocineros de prestigio como Fermín López, Enrique Sánchez y Daniel del Toro liderarán las sesiones de cocina en directo y maridaje, donde la sumillería también tendrá un papel destacado.

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Las ponencias abordarán diversos temas, desde la reinterpretación de los guisos marineros tradicionales y el choco de Huelva, hasta la coctelería de vanguardia con vinos del Condado y el futuro de las varietales oceánicas.

Este evento se presenta como una plataforma para la divulgación gastronómica, donde se espera atraer a un amplio público interesado en la gastronomía y el enoturismo.

VIMAR es promovida por el Grupo Azahara de Comunicaciones, que busca destacar la riqueza gastronómica de la región atlántica.