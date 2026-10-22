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La consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, ha entregado el V Premio Fernando de Leyba a Documentos de RNE en un acto celebrado en el Salón del Trono de Ceuta.

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Este reconocimiento se otorga a documentos de Radio Nacional de España (RNE), destacando la labor y el esfuerzo realizados en el ámbito de la radio.

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El evento fue un reflejo del compromiso del Gobierno de Ceuta con la cultura y la educación, y se enmarca dentro de las diferentes iniciativas que se llevan a cabo en la ciudad para fomentar la creación y difusión cultural.