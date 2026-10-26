El Espacio Santa Fe acoge la V Feria del Vino y el Mar, VIMAR 2026, que se presenta como un escaparate para situar a Huelva y Andalucía en el mapa de la gastronomía al más alto nivel del país.

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‹ › Foto 1 de 12 VIMAR 2026 destaca a Huelva y Andalucía en la gastronomía

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado durante la inauguración la pujanza de los sectores agroalimentario y pesquero, subrayando la proyección que VIMAR ofrece a estas industrias.

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La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha invitado a todos los onubenses a participar en este evento, resaltando el papel de la capital andaluza como anfitriona de una cita que no solo permite disfrutar de la gastronomía sino también aprender de grandes profesionales sobre el trabajo detrás de los productos locales.

La feria incluye demostraciones de alta cocina en directo, catas exclusivas de vinos del Condado de Huelva, y cuenta con un amplio respaldo institucional y empresarial tanto de Andalucía como de Portugal.

Este evento es promovido por el Grupo Azahara de Comunicaciones, y tiene como objetivo promover los productos de la región y quiénes los elaboran, fortaleciendo el sector gastronómico en la comunidad.