Hasta este domingo 25 de octubre, el histórico Lazareto de Maó acoge Hunter’s Moon, una nueva edición de Quarantine, el experimento internacional que somete a los artistas a siete días de creación intensiva, sin móviles y sin conocer de antemano los retos que les esperan.

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En un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, 50 artistas de 14 países se reúnen en una isla que nació para aislar enfermedades y que hoy se convierte en un espacio de exploración creativa, conexión emocional y búsqueda artística.

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Quarantine parte de una pregunta incómoda: ¿y si aquello que mejor sabemos hacer fuera precisamente lo que nos impide avanzar? A lo largo de la semana, los participantes deberán enfrentarse a formas de trabajar que escapan a su control habitual, generando un espacio que permita abrirse a nuevas posibilidades creativas.

El título de esta edición procede de la llamada Hunter’s Moon, la primera luna llena después de la cosecha, simbolizando la eliminación de capas de protección que permiten descubrir y experimentar nuevas formas de trabajo.

Seis mentores acompañan el proceso de profundización artística, aportando distintas perspectivas sobre la práctica y facilitando un entorno que transforma la creación en una experiencia de colaboración y confianza entre los participantes.