Tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberán declarar la próxima semana como investigados por su papel en la crisis de las residencias de 2020, según informan asociaciones de familiares de fallecidos.

Se trata de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, exdirectores generales de la Consejería de Sanidad, y Pablo Busca, exgerente de las ambulancias. Los tres comparecerán ante los juzgados el martes y miércoles próximos.

Mur y Martínez Peromingo están citados el martes a las 10:00 horas en el juzgado de instrucción 23 de Madrid, mientras que Pablo Busca declarará el miércoles a la misma hora en el juzgado 2 de Collado Villalba.

La causa llevaba varios meses paralizada, ya que muchos jueces de instrucción esperaban la decisión de la Audiencia Provincial sobre la posible apertura de una macrocausa.

Las asociaciones Marea de Residencias y Verdad y Justicia han dado a conocer las fechas de las citaciones, que se producen en medio de la atención pública y las reivindicaciones de familiares de los fallecidos durante la crisis sanitaria en residencias de mayores.