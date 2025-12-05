El informe del Ministerio de Igualdad alerta sobre el término ‘Charo’ como una «herramienta esencial de la misoginia digital» para deslegitimar a mujeres feministas. Se abre el debate sobre el trato desigual que reciben este término y el de ‘Cuñao’, usado también como descalificativo.

El Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, ha puesto el foco en el uso de la palabra ‘Charo’ en las redes sociales, elaborando un informe titulado «Análisis del discurso misógino en redes: Una aproximación al uso de término ‘Charo’ en la cultura del odio».

El objetivo del estudio es alertar sobre el incremento del uso de este término como insulto a las mujeres, considerándolo una «herramienta esencial de la misoginia digital» que busca frenar el avance de derechos mediante la violencia simbólica.

La Definición de ‘Charo’ Según el Ministerio

El informe detalla que el término nació en el foro Forocoches en 2011, describiendo originalmente a una mujer soltera o divorciada, de más de 30 o 35 años y, generalmente, «amargada».

Según el Instituto de las Mujeres, en la actualidad el concepto opera como un «significante vacío» que aglutina «resentimientos masculinos» y denuncia que su uso:

Busca deslegitimar: Se dirige principalmente a mujeres vinculadas a la política y al feminismo que se alejan de los roles de género asignados. Cuestiona su competencia e intenta deslegitimar su profesionalidad.

Se dirige principalmente a mujeres vinculadas a la política y al feminismo que se alejan de los roles de género asignados. Cuestiona su competencia e intenta deslegitimar su profesionalidad. Reduce y Degrada: Reduce a las mujeres a una representación homogénea e inferior, presentándolas como ridículas, inútiles o ignorantes.

Reduce a las mujeres a una representación homogénea e inferior, presentándolas como ridículas, inútiles o ignorantes. Esconde Violencia: Se le dota de un tono humorístico que esconde la fuerte carga de violencia y desprecio que subyace en su uso.

La directora del Instituto, Cristina Hernández, afirmó que estos discursos «configuran un auténtico ecosistema de hostilidad digital que busca desgastar la legitimidad de las mujeres en el espacio público».

🟣 El Instituto de las Mujeres comienza a monitorear el discurso misógino en Internet.



👉 Ya puedes leer el nuevo informe del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, sobre el uso del término "Charo" en la cultura del odio.



🔗 Accede aquí al documento: https://t.co/4j64FSvJ5Q pic.twitter.com/JZocBmEfbb — Instituto de las Mujeres (@InstMujeres) December 4, 2025

El Debate del ‘Cuñao’ frente al ‘Charo’

La alerta del Ministerio sobre ‘Charo’ ha reavivado un debate social sobre el uso de adjetivos descalificativos en el lenguaje de internet, especialmente al compararlo con el término ‘Cuñao’.

Mientras que ‘Charo’ es catalogado por Igualdad como un insulto misógino, ‘Cuñao’ se utiliza repetidamente en la sociedad actual para referirse a hombres que «opinan sobre cualquier asunto, queriendo aparentar ser más listo que los demás» (según la definición de la Fundéu).

La diferencia clave radica en el tratamiento social:

El uso de ‘Cuñao’ se ha «normalizado» y se entiende en el uso cotidiano como «algo gracioso» o para hacer chistes.

se ha y se entiende en el uso cotidiano como o para hacer chistes. El uso de ‘Charo’ es señalado por el Ministerio como un mecanismo de «castigo simbólico» y una herramienta esencial de la misoginia.

El análisis subraya que, aunque ambos términos se usan de forma negativa para descalificar a una persona, el Ministerio de Igualdad pone el foco en la politización y la violencia simbólica de ‘Charo’ por afectar a la esfera pública de las mujeres.