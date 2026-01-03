El sorteo especial de Navidad de la ONCE ha repartido suerte en varias ciudades españolas, y muchos se preguntan si su cupón ha sido agraciado. Aquí te contamos dónde han tocado los premios y cómo puedes comprobar si tú eres uno de los premiados en este sorteo extraordinario.



En la noche del sorteo extraordinario, la ONCE ha confirmado los números premiados y las localidades asociadas a los cupones agraciados. Los afortunados residen en distintas provincias, distribuyendo la suerte por buena parte del país. Para facilitar su localización, la organización ha publicado un listado oficial en su web y en medios digitales, con todos los datos necesarios para que los participantes verifiquen sus boletos.

Si deseas comprobar si tu cupón ha resultado premiado, puedes acceder al buscador online de la ONCE o acudir a cualquiera de sus puntos de venta autorizados. Solo necesitas tener el número del cupón a mano: una búsqueda rápida permitirá saber si estás entre los beneficiados por alguno de los premios del sorteo.

La ONCE recuerda que los premios deben cobrarse dentro del plazo establecido —normalmente 30 días desde la fecha del sorteo—, presentando el cupón completo y el documento de identidad. En caso de haber compartido el cupón con otras personas, se recomienda acudir en conjunto para facilitar el reparto del premio.

Para quienes compraron el cupón a través de plataformas digitales o en puntos de venta fuera de España, la organización ha habilitado un procedimiento especial: deben contactar con la ONCE vía telemática o acudir a una delegación física para validar su boleto y recibir instrucciones sobre el cobro del premio.

Qué tener en cuenta si resultas premiado

Consulta oficial en la web de la ONCE o en puntos de venta autorizados.

Verifica número y fecha correcta del cupón —solo cupones de la serie anunciada entran en el sorteo.

Presenta cupón completo y DNI dentro del plazo para reclamar el premio.

Si compartes el cupón, acude con el resto de beneficiarios.

Guarda justificantes de compra y, si fue digital, correo o comprobante de compra.



El sorteo extra de Navidad de la ONCE ha despertado ilusión en muchas familias españolas. Si tienes un cupón, conviene revisarlo cuanto antes; podrías ser uno de los afortunados agraciados. Un simple billete puede cambiar tu comienzo de año.