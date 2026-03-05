El conjunto de Antonio Carlos Ortega visita este jueves territorio alemán con el liderato del Grupo B en juego. Tras la contundente victoria ante el HC Zagreb, el equipo azulgrana busca resarcirse de sus últimas derrotas ante el cuadro germano y dar un paso de gigante hacia la conquista del trono europeo.

El Barça de balonmano afronta este jueves, 5 de marzo, uno de los duelos más exigentes y determinantes de la temporada continental. El equipo catalán se desplaza hasta Alemania para medirse al Magdeburgo en la decimotercera jornada de la fase de grupos de la EHF Champions League. No es un partido cualquiera: se enfrentan los dos colosos que dominan el Grupo B, con la primera posición de la tabla como recompensa inmediata para el vencedor.

El cuadro azulgrana llega a la cita pletórico de confianza tras firmar una de sus actuaciones más memorables en el Palau Blaugrana, donde atropelló al HC Zagreb con un inapelable 46-26. Con este resultado, el Barça suma 22 puntos (once victorias y una sola derrota), situándose a tan solo un punto de su rival de esta noche. El Magdeburgo, que lidera la clasificación con 23 unidades tras once triunfos y un empate, viene de ceder un punto en su visita al Orlen Wisla Plock (29-29).

Una cuenta pendiente con el verdugo alemán

Para los hombres de Antonio Carlos Ortega, el encuentro en Magdeburgo tiene un fuerte componente de revancha. El conjunto alemán se ha convertido en la auténtica «bestia negra» del Barça en los últimos tiempos. La pasada temporada, los germanos apearon al club catalán en las semifinales de la Final Four, y en el presente curso son los responsables de la única derrota azulgrana (21-22 en el Palau).

Pese a ese tropiezo, la campaña del Barça roza la excelencia. El equipo ya ha levantado cuatro títulos: la Supercopa de Catalunya, la Supercopa Ibérica, el Mundial de Clubes —venciendo al Veszprem en la final— y la reciente Copa de España ante el Atlético Valladolid. Con la Liga Asobal encarrilada, el objetivo prioritario es recuperar el trono europeo, y para ello resulta vital asaltar la cancha de un Magdeburgo que contará con el apoyo masivo de su afición.

Horario y dónde ver el Magdeburgo – Barça BM

El choque de trenes entre alemanes y españoles se disputará en la franja nocturna de este jueves, coincidiendo con otros grandes eventos polideportivos de la jornada. La intensidad defensiva y el acierto en las transiciones rápidas serán los pilares sobre los que el Barça intentará cimentar un triunfo que le devuelva el liderato del grupo.