El nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha sido “satisfactoria”. Según Pérez Llorca, los grandes problemas de la comunidad “seguirán estando presentes” debido a la falta de avances concretos.

Entre los motivos de su decepción, el presidente autonómico destacó la ausencia de compromisos en relación con el fondo de nivelación para la financiación de la región y la obtención de recursos para desalar agua, asuntos que considera prioritarios para la comunidad.

“Para mí, un punto de inflexión de verdad hubiese sido que hubiésemos logrado que ese endeudamiento de 2.500 millones, derivado de un desembolso especial para atender ayudas de primera necesidad tras la DANA y obras de reparación, se convirtiese en una ayuda a fondo perdido”, explicó Pérez Llorca.

El encuentro refleja la tensión entre el Gobierno central y la Generalitat respecto a la financiación y los recursos para afrontar emergencias y proyectos estratégicos, dejando abiertas importantes incógnitas sobre la próxima colaboración entre ambas administraciones.