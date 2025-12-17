El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido su agenda de esta semana debido a una gripe, según han confirmado fuentes del partido. La decisión implica que el dirigente no podrá asistir a la reunión del Partido Popular Europeo que estaba prevista para mañana en Bruselas, un encuentro clave para coordinar la estrategia del partido a nivel continental.

Además, el PP ha anunciado que la tradicional copa de Navidad con los periodistas, que estaba programada para este miércoles, se pospondrá hasta el próximo viernes. La medida busca asegurar la participación de Feijóo, quien se encuentra en proceso de recuperación.

Desde el entorno del líder popular se ha señalado que su estado de salud no reviste gravedad y que permanece siguiendo las indicaciones médicas para una pronta recuperación. Fuentes del PP han subrayado que, pese a este contratiempo, la actividad del partido continuará con normalidad, aunque con la ausencia temporal de su presidente en algunos actos.

Se espera que, una vez recuperado, Feijóo retome su agenda habitual, incluyendo las reuniones internacionales y los actos de carácter político y social previstos para las próximas semanas. La cancelación de estos compromisos se produce en un momento en el que el PP busca reforzar su presencia tanto a nivel nacional como europeo, subrayando la importancia de la salud del líder como prioridad para el partido.