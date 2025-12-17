El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con el nuevo presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a poner en marcha una comisión mixta entre el Gobierno central, la Generalitat, los ayuntamientos afectados y la Diputación de Valencia, con el objetivo de coordinar los trabajos de reconstrucción tras la devastadora DANA de octubre de 2024, que causó la muerte de 230 personas.

Durante el encuentro, Pérez Llorca solicitó celeridad en la ejecución de las obras necesarias para evitar que se repitan tragedias similares, tanto en proyectos gestionados por la Generalitat y los ayuntamientos como en aquellos que dependen del Ejecutivo central.

Según el presidente valenciano, Sánchez se comprometió “firmemente” a la creación de esta comisión, que contará también con la participación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y del vicepresidente tercero de la Generalitat. “Le he dicho que se debía haber puesto en marcha desde el principio”, destacó Pérez Llorca, insistiendo en la urgencia de coordinar los esfuerzos para la reconstrucción.

La comisión buscará agilizar los procedimientos administrativos y garantizar que los trabajos de recuperación se realicen de manera rápida y efectiva, asegurando que las infraestructuras y servicios afectados puedan volver a la normalidad lo antes posible.