El Málaga CF volvió a demostrar su gran momento de forma al imponerse por 2-1 a la AD Ceuta en La Rosaleda, en el encuentro correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado este sábado 11 de enero. Un doblete de Chupe, decisivo en apenas tres minutos, permitió a los de Funes darle la vuelta al marcador tras el tanto inicial de Kuki Zalazar.

El partido no comenzó de la mejor manera para el conjunto malaguista. El Ceuta, valiente y bien plantado sobre el césped, aprovechó la ley del ex para adelantarse en el marcador. En el minuto 3, Kuki Zalazar cazó un balón suelto tras una salida en falso de Alfonso Herrero y mandó el esférico al fondo de la red, silenciando momentáneamente La Rosaleda.

Lejos de venirse abajo, el Málaga fue creciendo con el paso de los minutos, empujado por su afición y por una presión alta que empezó a generar ocasiones. Larrubia y Chupe avisaron antes de que llegara la jugada clave del encuentro. En el minuto 41, Chupe llegó antes que el portero Guille Vallejo y provocó un penalti que él mismo transformó para poner el empate.

Sin dar tiempo a reaccionar al Ceuta, el delantero malaguista firmó la remontada apenas tres minutos después con un auténtico golazo: control orientado de espaldas y disparo con la zurda sin dejar caer el balón, desatando la locura en el estadio y dejando el 2-1 antes del descanso.

En la segunda mitad, el Málaga supo gestionar su ventaja ante un Ceuta que buscó el empate con más corazón que claridad. Chupe tuvo en sus botas la sentencia desde los once metros, pero Guille Vallejo adivinó la intención y detuvo el penalti, manteniendo a los visitantes con opciones hasta el final. Aun así, el conjunto de Funes resistió sin excesivos sobresaltos y selló una victoria trabajada.

Con este triunfo, el Málaga prolonga su buena racha y confirma su solidez en casa, mientras que el Ceuta se marcha de vacío tras competir con personalidad en uno de los campos más exigentes de la categoría.