El joven delantero brasileño Endrick tuvo un debut soñado con el Olympique de Lyon, anotando un gol clave que permitió a su equipo imponerse 1-2 en el campo del Lille y avanzar a los octavos de final de la Copa de Francia. Cedido por el Real Madrid, el atacante necesitó apenas 41 minutos para estrenarse en Francia y dejar claro que ha llegado para convertirse en una estrella del fútbol galo.

Desde el pitido inicial, el Lyon mostró su ambición. Moriera abrió el marcador en tan solo 50 segundos, dejando claro el ímpetu del equipo del Ródano. Endrick, ubicado en la banda derecha y con libertad para moverse, no tardó en demostrar su peligrosidad: a los cuatro minutos de juego, un potente disparo estuvo a punto de sorprender al portero Bodart, estrellándose finalmente en el poste.

El Lille logró igualar mediante Ngoy, pero la primera mitad del conjunto local fue un caos. Endrick, siempre atento, aprovechó un centro de Merah y, con frialdad propia de un veterano, convirtió el 1-2 que le dio la victoria al Lyon y marcó su nombre en el fútbol francés.

A pesar de su gran actuación, el brasileño terminó siendo sustituido al minuto 70 debido a la falta de ritmo tras su poca actividad reciente. No obstante, dejó suficientes destellos de calidad para que el Lyon celebre su llegada como un refuerzo estelar. En el tramo final, el equipo resistió un intento de empate de Tiago Santos, que se estrelló en el palo, asegurando la clasificación.