El AD Ceuta comenzó adelantándose gracias a un gol de Kuki Zalazar a los 3 minutos, pero no logró mantener la ventaja y terminó cayendo ante el Málaga. Sin embargo, la mayor preocupación para el equipo ceutí no fue la derrota, sino la lesión de Rubén Díez, que tuvo que abandonar el campo a los 24 minutos y podría estar fuera por un tiempo considerable.

Once titular del Ceuta:

Guille Vallejo; Anuar, Carlos Hernández, Diego González, Matos; Rubén Díez, Youness, Cristian Rodríguez; Aisar, Kuki Zalazar, Koné.

Valoraciones de los jugadores:

Guille Vallejo (1): Destacó con ocho paradas de mérito, incluyendo un penalti detenido a Chupe. Nada que reprochar en los goles encajados.

Anuar (23): Cumplió en defensa y se adaptó a la banda derecha, aunque no pudo sumarse al ataque.

Carlos Hernández (6): Fundamental en la zaga, completó todos los minutos de la primera vuelta.

Diego González (15): Sufrió ante Chupe, con pérdidas peligrosas y un rendimiento discreto.

Matos (3): Regresó a La Rosaleda sin suerte, especialmente en el 2-1.

Rubén Díez (19): Antes de lesionarse, fue uno de los mejores en el centro del campo. Su ausencia condicionó al equipo.

Youness (5): Se notó la falta de Rubén; no logró imponerse en el medio.

Cristian Rodríguez (10): Participó en el gol de Kuki y destacó en balón parado, aunque terminó agotado.

Aisar (7): Intentó superar a Rafita sin éxito y fue sustituido.

Kuki Zalazar (8): El delantero anotó un gran gol y mostró el nivel que le llevó a ser internacional juvenil.

Koné (22): Mucho trabajo defensivo, pero sin influencia ofensiva y un error costoso en el segundo gol rival.

Desde el banquillo:

Bodiger (14): Entró por Rubén, pero su estilo no aportó el equilibrio esperado.

Bassinga (26): No mejoró la zona media; necesita orden táctico.

Salvi Sánchez (25): Sustituyó a Aisar sin éxito.

Marc Domènech (31): Segundo partido, aún en proceso de adaptación.

Juanto Ortuño (11): Intentó generar peligro, pero sin acierto.

El técnico José Juan Romero destacó que el Ceuta no hizo un mal partido y que empezó muy bien, pero la falta de profundidad y la dificultad fuera de casa, donde solo ha sumado 10 puntos, pasaron factura.

Más de 1.500 aficionados ceutíes acompañaron al equipo y animaron sin descanso, dejando una impresión muy positiva por su comportamiento y hermanamiento con la grada local.