El AD Ceuta comenzó adelantándose gracias a un gol de Kuki Zalazar a los 3 minutos, pero no logró mantener la ventaja y terminó cayendo ante el Málaga. Sin embargo, la mayor preocupación para el equipo ceutí no fue la derrota, sino la lesión de Rubén Díez, que tuvo que abandonar el campo a los 24 minutos y podría estar fuera por un tiempo considerable.
Once titular del Ceuta:
Guille Vallejo; Anuar, Carlos Hernández, Diego González, Matos; Rubén Díez, Youness, Cristian Rodríguez; Aisar, Kuki Zalazar, Koné.
Valoraciones de los jugadores:
- Guille Vallejo (1): Destacó con ocho paradas de mérito, incluyendo un penalti detenido a Chupe. Nada que reprochar en los goles encajados.
- Anuar (23): Cumplió en defensa y se adaptó a la banda derecha, aunque no pudo sumarse al ataque.
- Carlos Hernández (6): Fundamental en la zaga, completó todos los minutos de la primera vuelta.
- Diego González (15): Sufrió ante Chupe, con pérdidas peligrosas y un rendimiento discreto.
- Matos (3): Regresó a La Rosaleda sin suerte, especialmente en el 2-1.
- Rubén Díez (19): Antes de lesionarse, fue uno de los mejores en el centro del campo. Su ausencia condicionó al equipo.
- Youness (5): Se notó la falta de Rubén; no logró imponerse en el medio.
- Cristian Rodríguez (10): Participó en el gol de Kuki y destacó en balón parado, aunque terminó agotado.
- Aisar (7): Intentó superar a Rafita sin éxito y fue sustituido.
- Kuki Zalazar (8): El delantero anotó un gran gol y mostró el nivel que le llevó a ser internacional juvenil.
- Koné (22): Mucho trabajo defensivo, pero sin influencia ofensiva y un error costoso en el segundo gol rival.
Desde el banquillo:
- Bodiger (14): Entró por Rubén, pero su estilo no aportó el equilibrio esperado.
- Bassinga (26): No mejoró la zona media; necesita orden táctico.
- Salvi Sánchez (25): Sustituyó a Aisar sin éxito.
- Marc Domènech (31): Segundo partido, aún en proceso de adaptación.
- Juanto Ortuño (11): Intentó generar peligro, pero sin acierto.
El técnico José Juan Romero destacó que el Ceuta no hizo un mal partido y que empezó muy bien, pero la falta de profundidad y la dificultad fuera de casa, donde solo ha sumado 10 puntos, pasaron factura.
Más de 1.500 aficionados ceutíes acompañaron al equipo y animaron sin descanso, dejando una impresión muy positiva por su comportamiento y hermanamiento con la grada local.