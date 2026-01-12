La celebración del Barcelona tras la Supercopa de España estuvo marcada por la tensión y momentos polémicos que han generado críticas hacia los jugadores del equipo. Las cámaras de Movistar+ captaron imágenes que reflejan una actitud poco deportiva tras el pitido final.

Fermín fue uno de los protagonistas, lanzando improperios hacia la grada mientras festejaba junto a sus compañeros. “¡Toma! ¡A chupar, chupa, a tu casa!”, gritó el centrocampista mientras abrazaba a Lamine y Casadó, en un gesto que no pasó desapercibido.

La controversia continuó con Cubarsí, quien realizó varios cortes de manga hacia la grada tras separarse de la piña de celebración. Por su parte, Güler, frustrado por la derrota, golpeó con fuerza una botella fuera del terreno de juego, resbalando y cayendo de manera aparatosa.

Otros momentos del postpartido incluyeron gestos de Mbappé hacia sus compañeros tras el pasillo del Barcelona y el reencuentro entre Carvajal y Lamine, recordando el incidente que protagonizaron en el Clásico de octubre en el Bernabéu.

Lejos de ser una celebración tranquila, la Supercopa dejó imágenes que han encendido el debate sobre la actitud y el respeto de algunos jugadores del Barcelona hacia rivales y aficionados.