José Juan Romero, técnico del Ceuta, analizó el empate ante el Málaga en La Rosaleda y destacó la diferencia en la actitud de ambos equipos. “Creo que en líneas generales el Málaga ha sido mejor, justo merecedor de la victoria.

Comenzamos bastante bien, con la fortuna de ponernos por delante. En esos minutos de presión, al Málaga le estaba costando. A partir de la lesión de Rubén, perdimos mucho balón y le dimos la iniciativa a ellos. Cambio el enfoque del partido y el Málaga fue mejor. El segundo fue un intercambio de golpes. Hemos intentado tener más balón, más por impulso. Nos faltó esa actitud que tuvo el Málaga. Justo merecedor de la victoria”, explicó el técnico.

Romero apuntó que al equipo le faltó chispa y frescura en los momentos decisivos: “Los suplentes no han estado mal. Hemos estado llegando cerca del área, pero nos ha faltado la última parte, ahí hemos estado espeso, quizá con poca frescura a la hora de afrontar esas situaciones. Ellos han tenido un mayor desparpajo, han vivido el partido con más divertimento diferente, más que nosotros.

Teníamos que haber jugado este partido con más felicidad, como estamos haciendo. El Málaga es un equipo disfrutón. Si van a su estilo y a lo que les gusta, van a sacar más partido. Va a seguir disfrutando. No es ninguna responsabilidad de más, estamos igualados a puntos. Hasta ahí llega la bestialidad de puntos. Somos un equipo que nos tenemos que sentir cómodos. Es la diferencia. Un equipo como el Málaga te hace daño porque han jugado con mucha felicidad y alegría, a nosotros nos ha faltado eso”.

El técnico también se refirió a la lesión de Rubén Díez: “Parece una lesión importante y puede estar bastante tiempo fuera. No tenemos ese perfil en la plantilla y cuando nos quitan a jugadores vitales el equipo se tambalea. Es fundamental. Va a estar un tiempo fuera”.

A pesar de los contratiempos, Romero valoró positivamente la primera vuelta del Ceuta: “Si alguien me dice en verano que íbamos a tener 32 puntos ahora, lo ingresan en un manicomio. Es una barbaridad de temporada”.

Sobre posibles refuerzos, Romero fue prudente: “La lesión de Rubén y la salida de Samuel Obeng nos obligan a pensar en reforzarnos, pero solo si vienen jugadores que nos mejoren. No estamos sobrados de límite salarial”.