El Poliesportiu d’Andorra acoge este domingo, 11 de enero de 2026, uno de los encuentros más exigentes de la decimoquinta jornada de la Liga Endesa (ACB). El Real Madrid, bajo la batuta de Sergio Scariolo, viaja a los Pirineos con la intención de sumar su decimotercera victoria en el campeonato doméstico y mantener el liderato de la clasificación.

Detalles del partido: MoraBanc Andorra vs. Real Madrid

La ACB ha modificado ligeramente el horario original de este encuentro para evitar que coincida con la final de la Supercopa de España de fútbol, facilitando así que los aficionados puedan seguir ambos eventos deportivos.

Fecha: Domingo, 11 de enero de 2026.

Domingo, 11 de enero de 2026. Hora: 18:00 horas (horario peninsular de España).

18:00 horas (horario peninsular de España). Pabellón: Poliesportiu d’Andorra (La Bombonera).

Poliesportiu d’Andorra (La Bombonera). Competición: Liga Endesa 2025/26, Jornada 15.

Dónde ver el partido hoy en TV y online

Para no perderse el duelo del líder en una de las canchas más calientes de la liga, estas son las opciones de retransmisión:

Televisión: El encuentro se emitirá en directo a través de la plataforma DAZN , que posee los derechos de los partidos más destacados de la jornada.

El encuentro se emitirá en directo a través de la plataforma , que posee los derechos de los partidos más destacados de la jornada. Online / Streaming: Se podrá seguir mediante la App de DAZN en dispositivos móviles, tablets y Smart TV. También accesible para abonados de Movistar Plus+ que tengan integrados los canales de DAZN en su paquete deportivo.

El análisis: Scariolo busca la regularidad

El Real Madrid llega a este choque tras una semana de doble compromiso europeo, con el desgaste físico que ello conlleva. Scariolo ha destacado en la previa la importancia de mantener la concentración defensiva ante un MoraBanc Andorra que, arropado por su afición en «La Bombonera», suele elevar sus porcentajes de acierto exterior. El conjunto blanco espera contar con la mejor versión de sus figuras para sellar un triunfo antes de encarar la recta final de la primera vuelta.