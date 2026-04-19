La artista ha recibido el alta hospitalaria este sábado tras varios días de ingreso. Según ha revelado el programa ‘Fiesta’, la actriz arrastraba problemas en los pulmones y ha precisado atención especializada tras visitar varios centros sanitarios.

La actriz y cantante Malena Gracia ha sido protagonista de una preocupante última hora este sábado tras conocerse su ingreso de urgencia debido a un bache de salud «bastante importante». La información, adelantada en exclusiva por el programa Fiesta de Telecinco, detalla que la artista ha permanecido varios días hospitalizada tras una serie de complicaciones respiratorias que venía arrastrando desde hace tiempo.

Según ha relatado el periodista Jorge Moreno, que ha mantenido contacto directo con la propia interesada, Malena Gracia padece una bronquitis aguda. El diagnóstico definitivo se produjo en el Hospital de San Rafael, después de que la artista realizara una «gira de hospitales» visitando hasta tres centros sanitarios distintos en los que, inicialmente, no se determinó su ingreso.

Preocupación por su herramienta de trabajo

Pese a la gravedad del cuadro clínico, la evolución de la paciente ha permitido que haya sido dada de alta este mismo sábado. No obstante, la artista deberá continuar con una medicación y un tratamiento específico en su domicilio para lograr una recuperación total.

Uno de los factores que más inquieta a la cantante es la posible afectación de su voz. Según se ha informado en el espacio conducido por Emma García, Malena Gracia se encuentra «muy preocupada» debido a que su capacidad vocal es su herramienta de trabajo indispensable para cumplir con sus próximos compromisos profesionales. La artista, que no es fumadora, teme que este problema de salud pueda interferir en su calendario de conciertos y en su dinámica laboral habitual.

Por el momento, la actriz permanece centrada en su recuperación física, con el objetivo de retomar su actividad profesional lo antes posible una vez superada esta afección pulmonar.