El equipo del presidente reprocha a la ministra de Defensa la filtración del incidente naval en Ceuta, que el Ejecutivo mantenía en secreto para evitar enturbiar las relaciones diplomáticas y ensombrecer el viaje de los Reyes.

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Madrid — El choque marítimo vivido entre buques de la Armada española y patrulleras marroquíes en aguas de Ceuta ha desatado una notable marejada política en el seno del Ejecutivo central. Según revela el diario ABC, en el Palacio de la Moncloa existe un hondo malestar con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien atribuyen la filtración de este altercado naval que el Gobierno había optado por mantener oculto para no reabrir la tensión diplomática con Rabat.

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El roce militar, que se produjo en el mismo marco temporal que las entradas masivas de julio, trascendió públicamente justo cuando el Gobierno intentaba proyectar una imagen de calma y normalización institucional coincidiendo con la histórica visita oficial de los Reyes Felipe VI y Letizia a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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La estrategia de apaciguamiento de Moncloa, fracturada

Desde la Presidencia del Gobierno se había diseñado una estrategia para rebajar el perfil del incidente naval y evitar una nueva escalada verbal con Marruecos. Sin embargo, la revelación del enfrentamiento entre ambas fuerzas navales quiebra el relato de «normalidad» que Moncloa trataba de exhibir en plena agenda de la Corona en el norte de África.

Fuentes del entorno gubernamental señalan la incomodidad con el departamento de Defensa por romper el sigilo sobre un choque sensible que compromete las delicadas relaciones de vecindad con el Reino alauí, mientras la oposición aprovecha la filtración para pedir explicaciones sobre las agresiones a la soberanía española en la frontera sur.