El embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha vinculado los avances del plan impulsado por Donald Trump a una designación formal de Hamás como organización terrorista. La petición llega mientras una delegación del grupo palestino mantiene contactos en Egipto para desbloquear la segunda fase del acuerdo sobre Gaza.

Israel ha endurecido su posición ante Naciones Unidas en un momento decisivo para el futuro de la Franja de Gaza. Su embajador ante la ONU, Danny Danon, ha reclamado al Consejo de Seguridad que designe formalmente a Hamás como organización terrorista y ha presentado al movimiento islamista palestino como el principal obstáculo para aplicar el plan de 20 puntos promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Las declaraciones se produjeron antes de una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a Oriente Próximo y coinciden con nuevos contactos diplomáticos para avanzar en la segunda fase del acuerdo sobre Gaza.

La exigencia israelí añade presión política sobre unas negociaciones que continúan bloqueadas por cuestiones como el desarme de Hamás, la retirada de las fuerzas israelíes, la futura administración de la Franja y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Qué ha pedido Israel a la ONU

Danny Danon sostuvo que la aplicación del plan no podrá completarse mientras Hamás conserve sus armas y su capacidad de influencia en Gaza.

El diplomático pidió al Consejo de Seguridad que dé un paso adicional y adopte una designación formal contra el grupo. Según la posición israelí, esa decisión reforzaría el aislamiento internacional de Hamás y permitiría aplicar nuevas medidas económicas y diplomáticas contra sus integrantes y redes de financiación.

Sin embargo, la petición no significa que Naciones Unidas haya aceptado esa condición ni que las negociaciones queden automáticamente suspendidas hasta que se produzca una votación.

La resolución 2803, aprobada por el Consejo de Seguridad en noviembre de 2025, respaldó el plan integral para Gaza y autorizó la creación de estructuras internacionales destinadas a administrar, estabilizar y reconstruir el territorio. El documento contempla la desmilitarización de la Franja, pero no establece como requisito formal una designación general de Hamás como organización terrorista.

La ONU no tiene una lista terrorista única

La petición de Israel presenta una dificultad jurídica y diplomática. Naciones Unidas no funciona con una única lista universal de organizaciones terroristas equivalente a las utilizadas por determinados países o por la Unión Europea.

El Consejo de Seguridad mantiene diferentes listas de personas y entidades sometidas a sanciones, pero cada una está vinculada a un régimen concreto, como el establecido contra el Estado Islámico y Al Qaeda. Para imponer medidas similares a Hamás sería necesario aprobar una resolución o crear un mecanismo específico con el respaldo suficiente de los miembros del Consejo.

La decisión tendría que superar además las diferencias políticas entre los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido—, cualquiera de los cuales puede vetar una resolución.

Por tanto, la declaración de Danon debe interpretarse como una exigencia política del Gobierno israelí, no como una nueva condición jurídica ya incorporada al acuerdo.

Hamás ya está incluido en las listas de la UE y Estados Unidos

Aunque no existe una designación equivalente del conjunto de Naciones Unidas, Hamás ya está considerado organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

Bruselas mantiene al grupo dentro de su marco de medidas antiterroristas y ha ampliado durante 2026 las sanciones contra personas y entidades acusadas de apoyar o facilitar sus acciones. Estas restricciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de proporcionar recursos económicos a los afectados.

Estados Unidos también mantiene a Hamás sometido a varios programas de sanciones por terrorismo y bloquea los bienes e intereses económicos que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense.

La designación solicitada por Israel tendría, por tanto, un valor especialmente diplomático y buscaría convertir esa consideración en una posición respaldada por el Consejo de Seguridad.

Las negociaciones continúan en Egipto

La presión israelí llega mientras representantes de Hamás participan en nuevos contactos en El Cairo para tratar de desbloquear la segunda fase del acuerdo.

Las conversaciones reúnen al grupo palestino con mediadores de Egipto, Catar y Turquía, además de representantes vinculados a la estructura internacional creada para aplicar el plan. Los contactos anteriores no consiguieron resolver las diferencias sobre el desarme de Hamás y la retirada militar israelí.

Hamás anunció a principios de julio la disolución de su gobierno en Gaza y afirmó que estaba dispuesto a transferir la administración civil a un comité palestino de carácter técnico.

No obstante, el grupo no confirmó que fuera a entregar sus armas ni a renunciar al control de la seguridad. Esa falta de compromiso mantiene abierto uno de los principales desacuerdos con Israel y con los responsables internacionales del plan.

Qué incluye la segunda fase del plan para Gaza

El plan de 20 puntos fue respaldado por el Consejo de Seguridad en noviembre de 2025. Su segunda fase fue lanzada oficialmente en enero de 2026 y contempla la creación de una administración palestina transitoria formada por técnicos, la reconstrucción del territorio y el establecimiento de nuevas estructuras de seguridad.

Entre sus elementos se encuentran:

El desarme y la desmilitarización de Hamás y otros grupos armados.

La retirada gradual de las fuerzas israelíes.

La entrada de una fuerza internacional de estabilización.

La formación de una policía palestina supervisada.

La reconstrucción de viviendas, hospitales e infraestructuras.

La transferencia de la administración a un comité palestino tecnocrático.

La retirada israelí estaría vinculada al cumplimiento de objetivos concretos de desmilitarización y al despliegue de las nuevas fuerzas de seguridad. Este sistema de condiciones cruzadas explica por qué las partes continúan sin alcanzar un acuerdo definitivo.

Netanyahu aborda Gaza e Irán con Trump

La nueva disputa diplomática coincide con la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington.

Netanyahu mantiene este martes una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, con las guerras de Gaza e Irán entre los asuntos centrales. Ambos dirigentes también analizan la situación en Líbano y otros acuerdos regionales, en un momento en el que han aflorado diferencias sobre la estrategia que debe seguirse frente a Teherán.

El dirigente israelí también ha viajado para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales defensores de Israel en el Congreso estadounidense, fallecido recientemente a los 71 años.

La reunión podría ser determinante para conocer si Washington respalda la nueva exigencia planteada ante la ONU o si prefiere concentrar sus esfuerzos en las conversaciones indirectas de El Cairo.

¿Puede bloquearse el plan por esta exigencia?

La petición de Israel eleva el nivel de presión, pero no modifica por sí sola el plan aprobado por el Consejo de Seguridad.

El principal bloqueo continúa siendo la falta de acuerdo sobre el desarme de Hamás, la retirada de las tropas israelíes y el control efectivo de Gaza. Una designación formal de la ONU podría reforzar las sanciones contra el grupo, pero también complicaría la mediación de los países que mantienen contactos directos con sus representantes.

Las próximas decisiones dependerán de las conversaciones en Egipto, de la reunión entre Trump y Netanyahu y de la respuesta que los miembros del Consejo de Seguridad den a la propuesta israelí.

Nota importante: Las negociaciones sobre Gaza y las posiciones de las partes pueden cambiar rápidamente. La designación solicitada por Israel no ha sido aprobada por Naciones Unidas ni constituye, por ahora, una condición formal incorporada a la resolución 2803. La evolución debe comprobarse en los comunicados del Consejo de Seguridad, los mediadores y las autoridades implicadas.