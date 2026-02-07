La Real Sociedad firmó una convincente victoria por 3-1 ante el Elche CF en Anoeta en un partido que refuerza sus aspiraciones europeas. El conjunto txuri-urdin, invicto en lo que va de 2026 bajo la dirección de su técnico, volvió a mostrar solidez y conexión con su afición, mientras que el Elche sale del encuentro con la presión de la zona baja de la clasificación cada vez más cerca.

El choque comenzó con cautela por parte de ambos equipos, aunque el Elche avisó primero con un disparo de André Silva que obligó a Remiro a lucirse. Con el paso de los minutos, la Real fue ganando terreno hasta que, en el minuto 23, abrió el marcador. Una buena jugada por banda de Guedes terminó en un remate de Sucic que, pese a ser algo accidentado, acabó dentro de la portería para el 1-0. La nota negativa para los locales fue la lesión del propio Sucic en la acción del gol, que tuvo que abandonar el terreno de juego.

Antes del descanso, el capitán Mikel Oyarzabal amplió la ventaja con una acción de picardía. El delantero aprovechó una cesión comprometida de la defensa ilicitana para robar el balón y marcar a puerta vacía el 2-0. Sin embargo, el Elche reaccionó justo antes del intermedio: André Silva recortó distancias tras recibir un buen balón de Álvaro Rodríguez, dejando el 2-1 y el partido abierto para la segunda mitad.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto visitante salió decidido a buscar el empate, pero se encontró con un Remiro muy seguro bajo palos. El portero local evitó el gol en varias ocasiones y sostuvo la ventaja de su equipo en los momentos de mayor presión. La Real también vio cómo se le anulaba un tanto por fuera de juego, lo que mantuvo la incertidumbre en el marcador durante buena parte del segundo tiempo.

La sentencia llegó en los minutos finales con el tanto de Orri Óskarsson. El delantero islandés, protagonista de la noche, culminó el triunfo con el 3-1 y desató la celebración en Anoeta, donde la afición volvió a corear su nombre. Con este resultado, la Real Sociedad da un paso importante en la lucha por los puestos europeos y afronta con confianza sus próximos compromisos.

El Elche, por su parte, mostró momentos de valentía pero sigue sin encontrar la regularidad necesaria. La derrota en San Sebastián le mantiene en una situación comprometida en la clasificación y aumenta la presión de cara a las próximas jornadas.