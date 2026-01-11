La afición del AD Ceuta volverá a demostrar su fidelidad este domingo en La Rosaleda. El encuentro ante el Málaga CF (16:15 horas) se ha convertido desde hace semanas en una fecha marcada en rojo para el seguidor caballa, favorecido por la buena conexión entre ambas ciudades y el excelente momento deportivo del equipo.

El club malagueño puso a disposición del Ceuta un total de 570 entradas para la zona visitante, que se agotaron en tiempo récord. A esta cifra hay que sumar a numerosos aficionados que, durante los últimos días, han adquirido localidades en otras zonas del estadio, lo que provocará una presencia ceutí repartida por todo el recinto.

Aunque es difícil concretar un número exacto, desde el propio club se estima que alrededor de 1.500 aficionados caballas estarán presentes en Málaga, una cifra que incluso podría verse superada. El constante tránsito entre Ceuta y la Costa del Sol, junto a la importante colonia ceutí residente en Málaga, refuerza ese pronóstico.

El desplazamiento masivo también responde al gran momento del equipo dirigido por José Juan Romero. Con 32 puntos en el casillero y situado en puestos de promoción en Liga Hypermotion, el Ceuta afronta en La Rosaleda la oportunidad de cerrar una primera vuelta sobresaliente, además de hacerlo frente a un rival directo como el Málaga, que marcha tres puntos por detrás.

En la ciudad autónoma se vive una semana especial, con la certeza de que este sería uno de los desplazamientos más numerosos de la temporada, probablemente solo comparable al vivido en el Nuevo Mirandilla, donde más de un millar de caballas acompañaron al equipo. No es un fenómeno nuevo: en la campaña 2023-24, con ambos clubes en Primera RFEF, cerca de 1.200 aficionados del Ceuta ya poblaron las gradas de La Rosaleda.

“Es un escenario donde ya vivimos un gran ambiente hace dos años. Nos enfrentamos dos equipos que están muy bien, con dos grandes aficiones, y seguro que será un gran espectáculo”, recordaba José Juan Romero en la previa del encuentro.

El seguimiento al Ceuta ha crecido notablemente esta temporada. Convertido en una de las revelaciones del campeonato, el equipo cuenta con respaldo incluso en desplazamientos complejos como Anoeta o Riazor. Málaga será, sin duda, una nueva prueba del fenómeno social que acompaña al conjunto caballa en este ilusionante curso.