En plena gira internacional tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, la líder opositora venezolana María Corina Machado criticó la posición del Gobierno español ante la crisis en su país. Tras ser recibida en audiencia por la realeza noruega, Machado declaró que la historia juzgará la falta de liderazgo del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la defensa de la democracia venezolana, contrastando la postura de España con la de «otros países y gobiernos» europeos que sí han asumido un papel activo.

La crítica al liderazgo español desde Oslo

María Corina Machado inició su jornada en la capital noruega con un encuentro institucional de alto nivel en el Palacio Real, donde fue recibida por los reyes Harald V y Sonia, y el príncipe heredero Haakon. Posteriormente, en el Grand Hotel, la líder opositora venezolana fue cuestionada sobre la postura del Gobierno español ante la situación de Venezuela, dando unas declaraciones diplomáticas pero cargadas de significado.

Machado manifestó: “Con relación al Gobierno español, simplemente voy a decir que la historia juzgará como lo que hace hoy el pueblo de Venezuela. Lo que ha faltado, desde luego, ha faltado”. Con estas palabras, la nobel de la paz dejó en evidencia lo que considera una insuficiencia en el respaldo del Ejecutivo de Sánchez a la causa democrática venezolana. Su crítica se enmarca en la percepción de que otros actores internacionales han mostrado mayor firmeza. Machado subrayó que en Europa “ha habido otros países y gobiernos (…) que han asumido liderazgo por la defensa del pueblo de Venezuela”.

Una lucha de principios, no de partidos

Machado insistió en que la defensa de Venezuela no es una cuestión de afinidades ideológicas o partidistas, sino de principios fundamentales. Señaló que “esto no es defender a un movimiento, es liderazgo” y que su causa “no son temas de partidos políticos en Venezuela”, sino que trasciende las diferencias para luchar por la libertad, la democracia, la justicia y la verdad. Su crítica, por tanto, se convierte en una exigencia de mayor claridad y firmeza internacional sin matices ni reservas frente al régimen venezolano.

A pesar de la intensa atención que ha generado su visita en Europa, Machado no tiene previsto viajar a España ni emprender una gira europea más amplia. Fuentes cercanas a la opositora han confirmado que sus planes inmediatos, tras realizar visitas médicas y pasar tiempo con su familia, pasan por organizar su regreso a Venezuela “lo antes posible”, a pesar de la peligrosidad.

Preparándose para la transición como vicepresidenta

La líder opositora se mostró optimista respecto al futuro político de su país y explicó que “no sólo la Administración del presidente Trump, sino muchos otros gobiernos en América Latina, Europa y otras partes del mundo ya se están preparando para la transición que avanza a la democracia en Venezuela por muchas razones”. Una de ellas es la crisis migratoria, ya que millones de venezolanos se están preparando para volver a casa.

Machado afirmó que Venezuela “ya decidió cuando eligió de manera apabullante y abrumadora como su presidente a Edmundo González Urrutia, quien me ha pedido que yo asuma la responsabilidad de ser vicepresidenta de Venezuela”. Con esta confirmación, la líder opositora refrenda su intención de estar donde el pueblo venezolano la necesite para la inminente etapa de transición.