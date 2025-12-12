La secretaria de Igualdad del PSOE de Galicia, Silvia Fraga, ha presentado su dimisión ante la Ejecutiva Nacional de los socialistas gallegos, celebrada este viernes. La renuncia se debe al profundo desacuerdo con la dirección por no haberla consultado sobre el primer comunicado lanzado por el partido tras hacerse públicas las denuncias contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. La dimisión de Fraga se produce en un momento de fuerte tensión interna por el aluvión de acusaciones de acoso sexual que afectan al partido a nivel nacional.

La Ejecutiva Nacional del PSOE gallego se reunió este viernes con un tema central en la agenda: la gestión de la crisis desatada por las denuncias contra José Tomé, quien ejercía como presidente de la Diputación de Lugo. Durante el encuentro, Silvia Fraga comunicó formalmente su dimisión como secretaria de Igualdad.

Fuentes de la dirección del partido han informado que el motivo principal de la renuncia es el reproche de Fraga a la cúpula por la falta de consulta en la redacción del primer comunicado oficial emitido tras trascender las acusaciones contra Tomé. Posteriormente a la dimisión, el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, compareció ante los medios y reconoció que el partido fue informado del caso José Tomé el pasado mes de octubre.

La dimisión en Galicia se produce apenas un día después de que se reuniera la Comisión de Igualdad del PSOE gallego, con Fraga y la secretaria de Organización, Lara Méndez, a la cabeza. En esa reunión se abordó el caso Tomé y se aprobó un manifiesto en el que se reclamaban más garantías internas y firmeza ante las conductas machistas.

La salida de Fraga añade una nueva capa a la crisis que vive el PSOE a nivel nacional. Coincide con una reunión de las responsables de Igualdad en la sede de Ferraz en Madrid para abordar la ola de acusaciones de acoso sexual que están presentando mujeres socialistas en distintos puntos de la geografía española. La reunión en Ferraz busca, en especial, evaluar la lenta reacción de la dirección ante las denuncias presentadas contra el exdirigente Paco Salazar, lo que subraya la frustración latente en los sectores de Igualdad del partido ante la gestión de estas crisis internas.