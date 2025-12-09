El sorteo de EuroDreams, la lotería que ofrece la posibilidad de ganar un sueldo mensual durante 30 años, se celebró esta noche. Descubre si los números de tu boleto coinciden con la combinación ganadora y el número ‘Sueño’.

Te ofrecemos toda la información sobre el sorteo de EuroDreams de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025. ¡Mucha suerte!

Funcionamiento y Premios de EuroDreams

EuroDreams es un sorteo que se celebra a nivel europeo cada lunes y jueves a las 21:00 horas. Incluye la participación de varios países, entre ellos España, Portugal, Francia, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza, Irlanda y Luxemburgo.

Para participar, el jugador debe elegir seis números del 1 al 40 y un número adicional denominado ‘Sueño’ (dream en inglés) del 1 al 5.

Las categorías de premios se dividen en seis niveles, siendo los mayores:

Primer Premio (La Joya de la Corona): 20.000 euros al mes durante 30 años (un total de 7.200.000 euros).

20.000 euros al mes durante 30 años (un total de 7.200.000 euros). Segundo Premio: 2.000 euros al mes durante cinco años (120.000 euros en total).

2.000 euros al mes durante cinco años (120.000 euros en total). Premios Menores: Desde 120 euros hasta los 2,50 euros del reintegro (devolución del importe del billete).

Resultado del Sorteo EuroDreams (Lunes 8 de Diciembre de 2025)

La combinación ganadora del sorteo de este lunes es:

Números: 3, 8, 12, 18, 19 y 27

Número ‘Sueño’: 3