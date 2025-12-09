El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha dejado una nueva combinación ganadora. Descubre si has acertado los seis números, el complementario y el reintegro en uno de los juegos de azar más populares de España.

Te ofrecemos toda la información sobre el sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025. ¡Mucha suerte!

Resultado del Sorteo Bonoloto (Lunes 8 de Diciembre de 2025)

La combinación ganadora de la Bonoloto en el sorteo de hoy, 8 de diciembre, es la siguiente:

Números: 9, 21, 28, 36, 45 y 46

Complementario: 47

Reintegro: 5

Modalidades de Apuesta y Regulación

La Bonoloto, creada en febrero de 1988, está regulada por Loterías y Apuestas del Estado y destina el 55% de su recaudación total a premios.

El apostante puede optar por dos modalidades de juego:

Apuesta Simple: Se pueden jugar de 1 a 8 apuestas por boleto, eligiendo 6 números en cada una. Apuesta Múltiple: Permite seleccionar hasta un máximo de 11 números, aumentando las posibilidades de ganar, aunque también el coste de la apuesta.

Además, existe la opción de participar solo en el sorteo diario o jugar a los seis sorteos de la semana (de lunes a sábado) con la misma combinación, siempre que el boleto se valide antes del primer sorteo en el que se desee participar.