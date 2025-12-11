Este jueves, el clima en la Península y Baleares se caracterizará por una gran estabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha previsto que la jornada transcurra predominantemente sin sobresaltos, aunque se anticipa la llegada de un frente atlántico que traerá algunas precipitaciones a partir de la tarde.

Estas lluvias afectarán principalmente al tercio noroeste del país y al área del Sistema Central occidental. Además, se esperan precipitaciones ocasionales en el golfo de Cádiz, el Estrecho y el mar de Alborán. En las Islas Canarias, la nubosidad aumentará notablemente a lo largo del día.

Es importante destacar que Aemet ha activado varios avisos amarillos en diversas comunidades autónomas. En Aragón, Cataluña, la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja se esperan nieblas, mientras que en Galicia se han reportado lluvias y un fuerte oleaje que pueden afectar a la navegación en la costa.

En las primeras horas del día, se registrarán nieblas matinales en amplias áreas de las mesetas, el interior de Galicia y las Baleares, así como en regiones montañosas y el valle del Ebro. Estas nieblas serán más persistentes en ciertas zonas del norte de Castilla y León, aunque se pronostica que se abrirán algunos claros a medida que avance la jornada.

Las lluvias que se esperan al final del día en el tercio noroeste y en el Sistema Central pueden ser localmente intensas, especialmente en la costa gallega, lo que requerirá precaución a los ciudadanos en esas áreas.

Respecto a las temperaturas, se espera que las máximas experimenten un descenso significativo en la fachada oriental de la península y en el noroeste. Por su parte, las Islas Baleares no mostraran cambios significativos, mientras que el resto del país verá un aumento en las temperaturas.

Las mínimas, por su parte, también mostrarán pocos cambios en Baleares, el noroeste peninsular y las costas orientales, aunque se prevé que desciendan en otras áreas. Estas bajas temperaturas podrían generar heladas débiles en los Pirineos y en zonas montañosas adyacentes durante la noche.

En lo que respecta al viento, se espera que prevalezcan vientos de dirección este y sur en la mayoría de la Península y Baleares. En Galicia, altos valles del Ebro y áreas cantábricas, se anticipan intervalos de viento moderado y rachas muy fuertes, especialmente en los litorales.

Por último, desde Aemet se aconseja a la población hacer seguimiento de las condiciones meteorológicas y las alertas en sus respectivas localidades. Para más información y actualizaciones, pueden visitar la página oficial de RTVE, donde se dará cobertura continua al estado del tiempo en España.