El Real Madrid recibe esta noche (21:00) al RB Leipzig en la Champions con la meta de sumar su tercera victoria en tres jornadas y llegar con la moral alta al Clásico del domingo en el Camp Nou.

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El equipo de José Mourinho busca el pleno ante los alemanes. Con el Barça a solo cuatro días, queda por ver si el técnico rota para dosificar a los jugadores con más minutos. Lo que sí es seguro es que Vinícius jugará, ya que su sanción es solo de Liga.

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Vinícius y el debate

Mourinho no lo considera intocable cuando regrese de la suspensión. El debate sobre si el equipo rinde mejor sin el brasileño ya está en el ambiente tras el 4-1 al Sevilla del pasado domingo. Preguntado por él, el técnico fue tajante: «Lo único intocable es el escudo».

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Posibles rotaciones

Ataque y medio: Mbappé y Bellingham parecen indiscutibles. Diomandé y Arda Güler, o ambos, podrían quedarse fuera del once.

Mbappé y Bellingham parecen indiscutibles. Diomandé y Arda Güler, o ambos, podrían quedarse fuera del once. Valverde: el centro del campo depende de su posición. Mourinho decidirá si vuelve a su zona natural o sigue de lateral derecho.

el centro del campo depende de su posición. Mourinho decidirá si vuelve a su zona natural o sigue de lateral derecho. Defensa: si Valverde vuelve al medio, Dumfries ocuparía el lateral derecho, donde Rüdiger apunta al once.

Un Leipzig bajo presión

Demichelis llega con un balance muy malo a domicilio: cuatro partidos fuera y cuatro derrotas. El técnico argentino podría sacrificar a un delantero, probablemente Nkunku, para reforzar el centro del campo y frenar el juego del Madrid.