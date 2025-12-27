La selección de Marruecos, anfitriona de la Copa Africana de Naciones 2025, no pudo sellar su pase a los octavos de final tras empatar 1-1 frente a Malí en un encuentro intenso disputado este viernes en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah.

El combinado marroquí se adelantó en el marcador poco antes del descanso gracias a un penalti transformado por Brahim Díaz, después de que el árbitro señalara una mano dentro del área tras la revisión del VAR. Con el apoyo mayoritario de la grada, los ‘Leones del Atlas’ parecían encaminarse a una nueva victoria.

Sin embargo, Malí reaccionó en la segunda parte y logró la igualdad en el minuto 64, también desde los once metros. Lassine Sinayoko fue el encargado de convertir el penalti que devolvió el equilibrio al marcador tras una falta señalada dentro del área marroquí.

El empate deja a Marruecos con cuatro puntos en el grupo, aún en una posición favorable, pero sin la clasificación asegurada. Malí, por su parte, suma un punto importante que mantiene vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Además del resultado, el partido supuso el final de una destacada racha de 19 victorias consecutivas de la selección marroquí, que aspiraba a prolongar su dominio ante su afición.

Marruecos se jugará el pase definitivo en la última jornada de la fase de grupos, donde deberá enfrentarse a Zambia con la obligación de ganar para no depender de otros resultados.