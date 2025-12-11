Marruecos llega a los cuartos de final de la Copa Árabe 2025 con un registro impecable en la fase de grupos: dos victorias y un empate que los posiciona como líderes del Grupo B. Bajo la dirección de Tarik Sektioui, los Leones del Atlas buscarán consolidar su buen momento y superar a una Siria invicta, conocida por su disciplina táctica y su capacidad de resistencia.

El encuentro se disputará el jueves 11 de diciembre a las 15:30 horas en el Estadio Khalifa de Doha y se podrá seguir en directo por los principales canales deportivos de la región.

El ganador de este duelo se enfrentará en semifinales a Argelia o Emiratos Árabes Unidos, en lo que promete ser un choque apasionante. Marruecos, que no podrá contar con figuras como Omar Al-Somah y Mahmoud Dahoud, deberá mejorar su juego y mantener la concentración para evitar sorpresas ante la sorprendente selección siria.

Con un ambiente que rememora la emoción de la Copa del Mundo 2022, los Leones del Atlas buscarán dar un paso firme hacia la gloria en esta Copa Árabe 2025 y demostrar que están listos para los desafíos más exigentes.